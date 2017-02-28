الكشف عن أوقات الذروة على تويتر في شهر رمضان

يشهد مجمل النشاط على تويتر ارتفاعاً قدره 26.3% في المتوسط خلال شهر رمضان، وقد ظهر ذلك جلياً خلال شهر رمضان عام 2016، حيث شهد أكثر من 10.7 مليار انطباع متعلق بـ #رمضان على تويتر، وكانت أكثر الموضوعات تداولاً حينها: الغذاء/ الطبخ، الدين، الصحة/العافية، والبرامج التليفزيونية.

يعكس الرسم البياني أدناه النشاط على تويتر خلال يوم عادي من شهر رمضان، ويوضح زيادة نشاط الناس من وقت الإفطار حتى شروق الشمس.

وطوال الشهر، تزداد المحادثات يوميًا بصورة مستمرة من اليوم الأول من شهر رمضان حتى عيد الفطر، ومقارنة بعام 2015، شهدت المحادثات المتعلقة برمضان من خلال تويتر ارتفاعاً بنسبة 88% مقارنة بالعام الماضي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كونها موطناً لأكثر من 50% من محتوى رمضان عالمياً.

وينخرط الناس أيضاً على تويتر في البحث عن الماركات التجارية، حيث شهدت المملكة العربية السعودية ارتفاعاً في البحث عن المحتوى المتعلق برمضان بنسبة 27% فيما ارتفعت نسبة نشر التغريدات بـ 33%.

وبالإضافة إلى ذلك، تشهد الأوقات المتأخرة من ليالي رمضان زيادة في النشاط الاستهلاكي على تويتر حيث يصل حجم المحادثات ذروته عقب الإفطار وحتى الساعات الأولى من الصباح.

ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، توضح النسب التالية مدى ارتفاع مجمل الاستخدام والنشاطات على تويتر خلال شهر رمضان: + 28% في المملكة العربية السعودية، و+ 27% في الإمارات العربية المتحدة و+ 24% في مصر، فيما شملت الأنشطة الرئيسية التي شهدت ارتفاعاً في الانخراط بها عبر تويتر على نشر التغريدات ومشاهدة الفيديو والبحث عن المحتوى.



الحملات الإعلانية

شهدت الحملات الإعلانية التي أطلقت خلال شهر رمضان زيادة في مشاركات الناس. واحدة من هذه الحملات التي أطلقت على تويتر خلال رمضان الماضي كانت حملة "فيمتو"، والتي جذبت على اهتمام جمهور تويتر مع الفيديو الأول للحملة الذي يرتكز على روح الوقت مع الأسرة وما يعود به إلى المجتمع تحت وسم #خلينا_نتجمع.

وحققت هذه الحملة أكثر من 40 مليون انطباعاً ومشاركة مع 3 مليون مشاهدة للفيديو، ووصلت إلى 3 مليون شخص في المنطقة، بما يؤكد على أهمية التفاعل مع المستهلكين خلال شهر رمضان.