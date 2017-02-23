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أڤايا تكرم شركاء الأعمال المتميزين﻿ في المملكة﻿

أريبيان بزنس
الخميس، 23 فبراير 2017
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أڤايا تكرم شركاء الأعمال المتميزين﻿ في المملكة﻿

نظمت "أڤايا" فعاليات خاصة في كل من مدينة جدة والرياض سعياً منها إلى تكريم جهود شركاء الأعمال الرائدين في دعم مسيرة مؤسسات المملكة نحو التحول الرقمي. هذا وتبدي الشركة اهتماماً كبيراً لسوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تنظيمها لفعاليات سنوية بغية تكريم جهود شركاء الأعمال المتخصصين في مجالات تكنولوجية رئيسية ضمن المملكة.


وتسعى "أڤايا" عبر فعاليات التواصل مع الشركاء إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات والحلول التي توفرها، ونشر الوعي بإتجهات السوق والتقنيات الجديدة ليتم استغلالها في سياق دعم المنظمات على توجيه مسيرتها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى خلق فرص مجدية أمام الشركات السعودية للنمو والتوسع، وذلك من شأنه تعزيز سوق العمل والتوظيف من خلال توليد الوظائف الجديدة.


وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد توجت "أڤايا" عبر فعاليات التكريم في كل من مدينة جدة والرياض عدد من الشركاء المتميزين ضمن مناطق مختلفة في المملكة، حيث نالت كل من شركة "يونايتد تكنولوجيز" و"تواصل" جوائز المنطقة الغربية من المملكة، في حين توجت كل من شركة "الجيل المتكامل للإتصالات" وشركة "أفلاك سوليوشنز" بجوائز المنطقة الوسطى.
وقد نالت شركة "يونايتد تكنولوجيز"، والتي تستحوذ على 15% من سوق المنشآت المتوسطة بلقب "أفضل شريك لسوق المنشآت المتوسطة"، واستطاعت الشركة من تحقيق نجاحاً كبيراً في قطاعات البناء والتجزئة. كما حظيت شركة "تواصل" والتي حققت نمو بنسبة 100% بلقب "شريك العام لقطاع الضيافة"، حيث ساهمت الشركة في عدد من المشاريع الضخمة لكل من سلسلة فنادق شيراتون وشذا.


وفي المنطقة الوسطى، كرمت "أڤايا" شركة "الجيل المتكامل للإتصالات" بلقب "شريك مراكز الاتصال" والتي  ساهمت في توسيع قاعدة عملاء "أڤايا" في المملكة. فيما نال الشريك الجديد ل"أڤايا"، شركة "أفلاك سوليوشنز"، جائزة "شريك القطاع العام" تكريماً للنجاحات البارزة التي حققتها الشركة في العديد من المشاريع الحكومية.
وفي إطار هذه المناسبة، قال فادي هاني، المدير العام لشركة "أڤايا" في المملكة العربية السعودية: "لشركائنا في الأعمال فضل كبير في إظهار جهود أڤايا المكثفة والمعنية بإيجاد الحلول العصرية والتي تتناسب مع احتياجات وتوجهات السوق السعودي، وخاصة أن الصناعة التي نعمل بها تتطلب منا العمل على خلق مجتمع للشركاء يتميز بالإبداع والقوة وينخرط بشكل مباشر في قطاعات الأعمال والحكومة. ونحن في أڤايا سعداء بالعمل مع هذه المجموعة المبدعة والنشطة في المملكة.


وأضاف" أبارك للفائزين الحاصدين لجوائز العام وأشكر جميع الشركاء على جهودهم في إلقاء الضوء على الإبتكارات التي نقدمها ونقلها إلى اليد الصحيحة، وأتمنى أن تكون السنة الجديدة غنية بالنجاحات المشتركة"
ويشار إلى أن "أڤايا" إحدى الشركات النشطة في السوق السعودي وتعمل مع العديد من المؤسسات في القطاع الحكومي والخاص، وتوفر دعم لأكثر من 10,000 موظف مركز اتصال ضمن مختلف القطاعات الرئيسية في المملكة بما في ذلك القطاع الحكومي، والبنوك، والرعاية الصحية، والضيافة، وتجارة التجزئة.

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