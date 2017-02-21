تزايد عدد مستخدمي انستغرام في الشرق الأوسط إلى 63 مليون

يستمر موقع انستغرام (Instagram) بتعزيز تواجده في منطقة الشرق الاوسط، ويعلن لأول مرة عن وصول عدد مستخدميه في المنطقة الى 63 مليون.

كما يعتبر انستغرام من اكثر المواقع نمواً حول العالم فقد وصل عدد المستخدمين الى 600 مليون مستخدم نشط شهرياً، و 400 مستخدم للمنصة يومياً فضلاً عن زيادة مستخدمي القصص الى 150 مليون مستخدم يومياُ.



ويعتبر انستغرام واحد من اكثر التطبيقات نمواً بالنسبة الى الشركات في الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي. فقد وصل عدد المعلنين لدى انستغرام الى 500,000 معلن يعمل على تطوير وتنمية اعمالهم والتواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه وفي جميع انحاء العالم. فمنذ اطلاقه لميزة الإعلانات في الشرق الاوسط في سبتمر 2015، ومؤخراً مع إضافة الإعلانات الى ميزة القصص في يناير (كانون الثاني) 2017، اتخذت عددا من العلامات التجارية المحلية من انستغرام منصة لتبادل الحملات والأفكار الإبداعية واطلاق حملاتها، بما في ذلك: Saudi Telecom, Alshaya, Emirates, Dubai Tourism and Loreal.



ووفقا لبيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد علق جوناثان لابين، المدير العام لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وباكستان في الفيسبوك قائلا: " يشهد انستغرام نمواُ غير مسبوق، لقد تضاعف حجمه بشكل كبير. وقد تضاعف عدد مستخدمي إنستغرام (من 300 مليون إلى 600 مليون) خلال عامين، ونعلن اليوم عن وصول عدد مستخدميه في منطقة الشرق الأوسط الى 63 مليون مستخدم شهرياً – مما يجعلها المنطقة الأكثر نمواً عالمياً. وهذا خبر يسر الكثير من رواد الاعمال في منطقة الشرق الاوسط، كما نعلم بأن اكثر من 70% من المستخدمين يتابعون الاعمال، و75% أفادوا باتخاذهم إجراءات بعد رؤية التدوين، وزيارة موقع الشركة على شبكة الانترنت او البحث والتسوق واخبار صديق. أن القدر على التواصل مع العملاء مفتوحة امام الشركات لاكتشافها، ويساعد على ذلك ايضاً طبيعة المجتمع المحلي وحجمه، مما يجعل من انستغرام واحدة من منصات الإعلان المتنقل الأكثر أهمية في منطقة الشرق الاوسط اليوم."





