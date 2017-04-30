"جيمالتو" تشارك في "سيمليس" لاستعراض أحدث حلولها المصرفية الرقمية

تشارك "جيمالتو" في معرض "سيمليس" الشرق الأوسط لاستعراض أحدث حلولها المصرفية الرقمية. ويعد معرض "سيمليس" الحدث الإقليمي الرائد في مجال المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة، وينعقد يومي 1-2 مايو في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وستحظى بنوك الشرق الأوسط والجهات ذات الصلة بفرصة اكتشاف أحدث الابتكارات من "جيمالتو"، والتي لا تقتصر على تقديم تجربة عملاء سلسة فحسب، بل تسهم أيضا في تسريع الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات، وكلاهما عنصر أساسي لنمو الصناعة المصرفية في المنطقة.

ومع استمرار بحث القطاع المصرفي عن أساليب جديدة لجذب العملاء والاحتفاظ بهم، تقدم "جيمالتو" حلول قاعدة البيانات التسلسلية ’بلوك شين‘ وإدارة المخاطر السلوكية مع التركيز على القياسات البيومترية لإتاحة خدمات جديدة سهلة وآمنة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

في هذا السياق قال إريك كلوديل، نائب الرئيس الأول للخدمات المصرفية والدفع لمنطقة CISMEA: "ليس هناك أدنى شك في أن التقدم التكنولوجي في القطاع المالي نجح في تغيير طريقة ممارستنا للعملية المصرفية. ومع وصول انتشار الأجهزة المحمولة إلى مستويات غير مسبوقة، ليس مفاجئا تزايد شعبية الخدمات المصرفية الرقمية بهذه الوتيرة السريعة. ويتوقع الجيل الجديد من العملاء إجراءات سهلة في أي مكان ووقت وعلى أي جهاز بنفس القدر من السلاسة، ما شكل ضغوطا متزايدة على البنوك للاستثمار في الخدمات المصرفية الرقمية لتلبية هذه التوقعات. ولا شك في أن البنوك يجب أن تعيد التفكير في دورها وتضع العملاء في صميم استراتيجيتها إذا ما أرادوا البقاء في المنافسة."

وتماشيا مع مبادرة "دبي الذكية"، تعمل حلول "جيمالتو" على دمج التكنولوجيا بشكل سلس مع الحياة اليومية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة بهدف خلق مدينة ذكية ورفع مستوى رفاه المواطنين. وتشمل قائمة التقنيات التي ستعرضها في هذا الحدث كلاً من:

• أكشاك إصدار البطاقات: تتيح تسجيل العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع الخدمات المالية، بدءا من إصدار البطاقات المصرفية إلى تفعيل الخدمات. ويتيح هذا الحل للعملاء الحصول على أجهزة دفع متعددة جاهزة للاستخدام، وتبسيط رحلة المستخدم النهائي، من التسجيل إلى استلام وسيلة الدفع.

• تأكيد الهوية عبر التعرف على ملامح الوجه: يمكن تأمين المعاملات الرقمية عبر الهواتف الذكية من خلال التعرف على بصمة الوجه، والتي تتيح للعملاء خيار تسجيل دخول بسيط وآمن إلى تطبيقاتهم النقالة وحساباتهم على الإنترنت.

• التحقق من الهوية للحصول على خدمات جديدة فورية: عبر توفير آلية رقمية آمنة للتحقق من وثائق الهوية واعتماد عمليات مثل "اعرف عميلك" يمكن للمصارف في غضون ثوان معدودة تنفيذ إجراءات المصادقة الثلاثة المطلوبة لتحديد هوية العميل وإتاحة التسجيل في الوقت الحقيقي.

بالإضافة إلى ذلك، ولأول مرة على الإطلاق، سوف تمنح "جيمالتو" لزوارها فرصة تجريب بطاقة مصرفية جديدة مع قارئ بصمات الأصابع، مما يلغي الحاجة لتذكر الرموز السرية، وفي نفس الوقت جعل المعاملات أكثر أمنا وسلاسة. وأثبتت القياسات البيومترية أنها اتجاه رئيسي في المنطقة والعالم باعتبارها الطريقة الأكثر سرعة وموثوقية في التعرف على هوية الأفراد، ووظفت حلول "جيمالتو" هذه الحلول لتوفير التجربة المصرفية السلسة التي يطالب بها عملاء اليوم.



لتكون جزءا من التجربة المصرفية الرقمية المستقبلية، قم بزيارة "جيمالتو" في المنصة رقم L20، قاعة 5 لاكتشاف أحدث الابتكارات المصممة لبناء ثقة العملاء من خلال توفير الحلول المريحة والآمنة.