فيسبوك يحتفل بالمطورين العرب المبتكرين في "مؤتمر فيسبوك للمطورين"

احتفى فيسبوك بإنجازات ومنتجات المطورين والشركاء العرب في فعاليته السنوية "مؤتمر فيسبوك للمطورين" الذي أقيم في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية يومي 18 و19 أبريل.

وانضم المطورون العرب إلى مطورين من مختلف أنحاء العالم، ليعرضوا منتجاتهم وخدماتهم المبتكرة التي طوروها لخدمة مجتمعاتهم المحلية والسوق العالمي.



واستضاف فيسبوك أكثر من 4000 شخص حيث شاهد المؤتمر الملايين من خلال ميزة البث الحي على فيسبوك لمدة يومين حافلين بالمنتجات والأدوات الجديدة والعروض التجريبية التفاعلية والمتحدثين، بهدف مساعدة المطورين على بناء وتطوير والربح من تطبيقاتهم.



واستطاع فيسبوك توصيل مؤتمره المطورين إلى دول عدة حول العالم هذا العام من خلال اجتماعات F8 التي أقيمت في أماكن عدة في العالم، في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتم استضافة لقاءات المؤتمر في خمس مدن وهي دبي وعمّان والدار البيضاء وبيروت والقاهرة، تابع فيها المشاركون المؤتمر من خلال البث الحي للفعاليات في سان خوسيه.



وقالت إميكا أفيجبو مديرة شراكات المنصات في فيسبوك الشرق الأوسط وأفريقيا: "بدأنا شراكات مع العديد من المطورين العرب بهدف إطلاق منتجات تلبي احتياجات أسواقهم المحلية، ولكنها صالحة للاستخدام عالمياً أيضا. إن الفعاليات مثل F8 تمثل فرصة مثالية لنا للتحدث عن كيف سنعمل مع شركائنا لتطوير منصاتنا، لما يمثلونه من أهمية لنا كمنتدى نحصل منه على آراء هامة ونعرض فيه منتجاتهم للعالم".



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد تم اختيار شركتين ناشئتين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمقابلة مارك زوكربيرج مع عدد من المطورين في اجتماع المائدة المستديرة العالمي للمطورين.



وسيوضح كريم بيغوير، مؤسس شركة "إنستاديب" التونسية، أول شركة ناشئة للذكاء الاصطناعي في أفريقيا ومقرها تونس ولها مكتب في لندن، كيف تمكن فريق المطورين في الشركة ومهندسو التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد ومهندسو الصوت وعلماء البيانات، من مساعدة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في تطوير تطبيقات مخصصة قادرة على دمج رؤية الكمبيوتر والتحليلات التنبؤية والتصوير ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز والحقيقة الافتراضية والتعلم العميق.



وعرضت "مايند روكيتس"، الشركة الناشئة التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، طرق استخدام تقنيات المساعدة لدعم ضعاف السمع في التسجيلات الصوتية وقراءة الكتب ومشاهدة مقاطع الفيديو على الإنترنت. وقد أعلنت الشركة عن هذه التقنية المبتكرة رسمياً في قمة "سيدستارس" في أبريل، وهي تكنولوجيا مجانية جديدة ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.