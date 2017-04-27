سامسونج تطلق خدمتها للدفع Samsung Pay في الإمارات

أعلنت شركة سامسونج الخليج للإلكترونيات ،اليوم، إطلاقها خدمتها المرتقبة الخاصة بالدفع عبر الهواتف الذكية Samsung Pay، والتي من المتوقع أن تحدث ثورة في مفهوم وشكل خدمات الدفع الإلكتروني في المستقبل القريب. وتعد Samsung Pay بمثابة خدمة الدفع الإلكتروني الأسهل استخداماً والأكثر أماناً عبر الهواتف الذكية، حيث يمكن استخدامها لإتمام عمليات الشراء في كل مكان تقريباً من خلال تمرير بطاقة الخصم الخاصة بك أو البطاقة الائتمانية للقيام بالدفع.

وتعمل الخدمة الجديدة التي طورتها سامسونج مع تكنولوجيا "النقل المغناطيسي الآمن" وتكنولوجيا "التواصل قريب المدى"، حيث تعمل تقنية النقل المغناطيسي الآمن على إعادة عملية تمرير البطاقة من خلال نقل لاسلكي لموجات مغناطيسية من جهاز سامسونج المدعوم بالنظام إلى قارئ البطاقات المعتمد لإتمام عملية الدفع. وسيكون بمقدور مستخدمي الهواتف الذكية من خلال هذه التكنولوجيا استخدام خدمة Samsung Pay في غالبية نقاط البيع والمتاجر المفضلة عبر دولة الإمارات.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تعتبر دولة الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يتم فيها إطلاق الخدمة، والـ14 على مستوى العالم بعد أن تم إطلاق الخدمة بنجاح في أكثر من دولة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، كوريا وروسيا وغيرها. وبعد أقل من سنتين على إطلاقها الأولي، تم إطلاق خدمة Samsung Pay في أكثر من 17 دولة بما فيها الدول التي أطلقت فيها مرحلة "الاستخدام المبكر".

وتعليقاً على إطلاق الخدمة في دولة الإمارات، قال محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة الأعمال – الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: " يسرنا أن نعلن إطلاق خدمة Samsung Pay الجديدة والمبتكرة للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، التي ستطور طريقة دفع السكان في الإمارات لمشترياتهم، ونحن على ثقة بأننا ومن خلال هذه الخدمة، نقدم لعملائنا العديد من الفوائد والإيجابيات ولسكان دولة الإمارات عموماً نظراً لمزاياها الاستثنائية التي ستغير مفهوم وشكل خدمات الدفع الإلكتروني عبر الهواتف الذكية. ونهدف في سامسونج من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز مستوى الابتكار في الخدمات التي نقدمها لنقل عالم التجارة عبر الهواتف الذكية إلى آفاق ومستويات جديدة تلبي تطلعات المستهلكين,وتوفير محفظة ذكية آمنة سهلة الاستخدام وموثوق بها لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ أن تم الإعلان عن خدمة Samsung Pay العام الماضي في عدد من الدول حول العالم، شهدنا زخما كبيراً وإقبالا متنامياً على استخدامها والتعرف على خصائصها الآمنة والمميزة من جانب المستخدمين في تلك الدول."

وسعتSamsung Pay منظومة شراكاتها الاستراتيجية مع عدد كبير من الشركات الرائدة في القطاع بهدف توفير أكبر قدر من المرونة والخيارات المتعددة للعملاء. حيث عززت الخدمة تعاونها مع شبكات الدفع الرئيسية مثل ماستركارد و فيزا لجلب أحدث خدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك للمستهلكين. وتعمل سامسونج حالياً مع عدد من البنوك العاملة في دولة الإمارات لإطلاق Samsung Pay وهي وبنك أبوظبي الوطني و بنك HSBC وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، ستاندرد تشارترد بنك Standard Charteredوبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك المشرق، وذلك من أجل توفير هذه الخدمات لأكبر قدر من العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف محمد غرايبة رئيس قسم مجموعة الأعمال – الهواتف النقالة في سامسونج الخليج للإلكترونيات: "لقد أبرمنا شراكة مع البنوك الكبرى والعديد من شبكات الدفع لتزويد عملائنا بمجموعة أوسع من الخيارات فيما يتعلق بوسائل الدفع، لقد تعهدنا بجعل حياة عملاء سامسونج أكثر سهولة ونحن نعمل على إبرام المزيد من الشراكات للانضمام إلى خدمة Samsung Pay".



وأضاف عبدول شاكيل، رئيس التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي التجاري : "لقد تطور قطاع الهواتف المحمولة ليصبح جزءا أساسيا من الحياة اليومية للعملاء. وإننا في بنك أبوظبي التجاري، ندرك إمكانات خدمة Samsung Pay المبتكرة التي ستساعدنا في تطوير منظومتنا من الخدمات الرقمية لضمان تجربة دفع مميزة وسلسة لعملائنا في بنك أبو ظبي التجاري، وكجزء من التزامنا بدعم الابتكارات في مجال الدفع الالكتروني، سيحصل جميع عملاء بنك أبوظبي التجاري خلال فترة الإطلاق لهذه الخدمة على 10 أضعاف المكافآت المعتادة عندما يدفعون 10 مرات ببطاقاتهم الائتمانية لدى بنك أبوظبي التجاري عبر Samsung Pay".

قال ماثيو كولبروك، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC:" باعتبار أن دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تتميز بأعلى معدلات انتشار الهواتف الذكية على الصعيد العالمي، فبالتالي نجد أن العملاء المميزين يبحثون دائماً للحصول على حلول مريحة وآمنة لتلبية احتياجاتهم المصرفية وإجراء دفعاتهم اليومية. ونحن في HSBC، نعمل على دعم هذه المطالب من خلال تقديم عدد من المبادرات الفريدة والمتميزة، وإن تطبيق Samsung Pay يمثل خطوةً هامةً أخرى في هذا المجال. كما يعتبر مبادرةً ضخمة بالنسبة لقطاع الأعمال المصرفية، حيث أنه سيسهم كثيراً في تعزيز قدرات وتجربة عملائنا الشرائية.

ومن جهته قال سوفو سركار، مدير عام الأعمال المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني : "نظراً لكوننا شركة رائدة في مجال الابتكار والرقمنة، فإننا بنك الإمارات دبي الوطني ملتزمون بتزويد العملاء بالمنتجات التي توفر لهم قيمة مضافة، وتوفر لهم طريقة آمنة وسلسة لإتمام عمليات الدفع الخاصة بهم وهي مريحة وأكثر أهمية. وتعتبر خدمة Samsung Pay، مثالية لتلبية هذه الاحتياجات بشكل متكامل، وهي تشكل جزء من مجموعة الحلول المالية الرقمية التي يقدمها بنك الإمارات دبي الوطني، ونحن سعداء لتعاوننا مع سامسونج لتقديم هذه الخدمة لعملائنا. ويمكن لحاملي بطاقات بنك الإمارات دبي الوطني الآن تسجيل بطاقاتهم في تطبيق Samsung Pay للإنجاز معاملاتهم المالية والمصرفية بشكل سهل وسلس ".

وأكد من جانبه ، سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: "إن هذه الشراكة مع سامسونج هي خطوة مثيرة في مجال الدفع الإلكتروني، حيث ان خدمة Samsung Pay تقدم لحاملي بطاقات المشرق وللبائعين طريقة بسيطة وآمنة لإجراء معاملات الدفع. ويجمع هذا الابتكار بين الدفع عبر الهاتف المتحرك وعمليات البيع والشراء المادية بشكل متقارب. وقد كنا رائدين في مجال الدفع بدوت استعمال البطاقات والتحكم بالبطاقات عامي 2015 و 2016 على التوالي، حيث كنا المصرف الأول الذي يسمح بسحب النقود بدون بطاقة وتمكين العملاء من التحكم الكامل ببطاقاتهم بشكل مباشر، وتتماشى هذه المبادرة المبتكرة من قبل بنك المشرق مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتوجه نحو الاقتصاد الرقمي. إن الشراكة الحصرية المبكرة لبنك المشرق مع خدمة Samsung Pay، شكلت فرصة كبيرة لعملائنا للتعرف على منهجية الدفع الجديدة هذه واختبارها في وقت مبكر، كما أن استخدام المحافظ الرقمية ما زال أمر في طور النشوء، وإنني أؤمن بقوة بنمو هذا السوق بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة".

ومن جانبه قال غيريش ناندا، المدير العام في ماستركارد الامارات: "إن تعاوننا مع سامسونج لإطلاق خدمة Samsung Pay في دولة الإمارات، من شأنه ان يعطي رؤيتنا زخماً جديداً سيمكننا من المحافظة على ريادتنا في تقديم ابتكارات جديدة تلبي الطلب المتزايد على خدمات الدفع عبر الهواتف الذكية من جانب العملاء، وباعتبارنا شركة رائدة في مجال التكنولوجيا وتوفيرها، فإننا لا نزال نكرس جهودنا لتقديم المزيد من حلول الدفع المتطورة لمستهلكينا وبإطلاق خدمة Samsung Pay في الإمارات العربية المتحدة، وإننا نتطلع قدماً لوضع معايير جديدة لأنفسنا في مجال الاتصال".

وأوضح سوفرات سايجال، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الوطني: "تمثل خدمة Samsung Pay فرصة مميزة لنقل قطاع خدمات الدفع في الإمارات إلى مستويات جديدة من التطور، وذلك نظراً لارتفاع معدل انتشار الهواتف الذكية والتقدم الذي تشهده الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي في الدولة . إننا نشعر بالاهتمام المتزايد من جانب العملاء في دولة الإمارات بتبني خدمات دفع آمنة وسلسة ومقبولة على نطاق واسع كما هو الحال مع Samsung Pay ".

وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لـبنك رأس الخيمة الوطني: "لقد انطلقنا في شراكة مع أحد قادة صناعة التكنولوجيا، شركة سامسونج، لتوفير حلول دفع بديلة بهدف تسهيل تجربة العملاء المصرفية من خلال خدمة Samsung Pay. ونحن ملتزمون تماماً بوضع احتياجات عملائنا في المقام الأول وتزويدهم بخدمات مصرفية رقمية مريحة للغاية وآمنة وبسيطة".

وتعليقاً على التعاون قال شهزاد حميد، رئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في بنك ستاندرد تشارترد الإمارات: "يسر شركة ستاندرد تشارترد أن تساهم في إطلاق خدمة Samsung Pay التي تعتبر واحدة من المبادرات العديدة التي الهادفة إلى جعل الخدمات المصرفية أكثر سهولة وراحة بالنسبة لعملائنا، وفي ظل الانتشار الواسع للهواتف النقالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بات التعامل المصرفي والدفع عن طريق الأجهزة المحمولة من مميزات نمط الحياة السريعة، ونحن نتعهد بمواصلة تعزيز عروضنا في مجال الدفع عبر الهاتف المتحرك لتعزيز تجربة عملائنا المصرفية".

وأكدت نايتن كوشني، رئيس المنتجات الناشئة والابتكار في فيزا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :" مع تزايد استخدام الأجهزة المتصلة في حياتنا، نشهد تجول الكثير من الأشخاص لتسديد مدفوعاتهم عن طريق الهواتف الذكية المحمولة سواء عن طريق الانترنت أو في المتاجر، ونحن نتطلع إلى التعاون في خدمة Samsung Pay لاعتماد خدمات الدفع دون تماس في متاجر ومنافذ البيع بدولة الإمارات العربية المتحدة، ويسرنا أن حاملي بطاقات فيزا في الإمارات يمكنهم الاستمتاع بطريقة جديدة للدفع لإتمام المعاملات بشكل سلس وآمن وأكثر ذكاء التي تتميز بكونها سريعة ومريحة وتعتبر متوافقة مع التكنولوجيا المبتكرة لمنع الاختراقات الأمنية ".