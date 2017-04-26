آسبن تك تبدأ تفعيل إستراتيجية تحسين الأصول في إطار مؤتمر التحسين "أوبتيمايز" 2017

أعلنت اليوم شركة آسبن تك المحدودة لبرمجيات تحسين الأصول التزامها بمواصلة الابتكار الصناعي في إطار فعاليات مؤتمر التحسين OPTIMIZE™ للعام 2017. حيث ناقش الخبراء والرواد أحدث ابتكارات آسبن تك، والتي من شأنها أن تساعد الشركات التي تعمل في بيئة صناعية معقدة على زيادة الاعتماد عليها وتشكيل ميزة تنافسية عن طريق تحقيق عائدات مرتفعة من التصميم بأكمله، وتشغيل وصيانة دورة حياة الأصل.

تسلط محاضرات آسبن تك في هذا المؤتمر الضوء، على كيفية إدارة أداء الأصول، وكيف تعمل إستراتيجية تحسين الأصول على تحقيق قيمة عالية وتحسينات مستدامة في الأداء. وستشارك العديد من شركات الصناعات الكيماوية كشركة إكويت للبتروكيماويات EQUATE Petrochemical وإيفونيك للصناعات Evonik Industries وإينفيستا INVISTA ، أهدافها وإنجازاتها والخطط المطروحة لتحليل الأصول وتحليل السبب الجذري ومطابقة الأنماط والتعلم الآلي، على أن تشارك هذه الشركات خبراتها في مناظرة تديرها مجموعة ARC الاستشارية.

وإضافة إلى ذلك تشمل العروض التقديمية قصص نجاح العملاء، كاستخدام شركة داو للكيماويات Dow Chemical لبرمجيات آسبن فيديليس ريلايبيلتي Aspen Fidelis Reliability لتقييم فرص تحقيق قيمة كبيرة، وحالة الاختبار الصناعي الناجحة لإيفونيك باستخدام برمجيات آسبن تك لتحليلات الأسباب الجذرية لتحديد مصادر اضطرابات العملية. وتسلط قصة نجاح التحليل التنبؤي لبرمجيات آسبن إم تل Aspen Mtell® الضوء على التحسينات الاعتمادية التي حققتها CSX Railroad Mechanical

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تساعد خبرة آسبن تك التي تفوق الـ35 عاماً في نمذجة العمليات إضافةً إلى التعلم الآلي في مجال المعلومات الفائقة على توقع وتحديد الأسباب الجذرية في قصور المعدات بسبب العمليات، والذي يشكل 80% من وقت التوقف المفاجئ، متيحةً بذلك للأصول الصناعية ذات الأهمية القصوى أن تعمل بأقصى كفاءة لها. توسعت مجموعة برمجيات آسبن وان لإدارة أداء الأصول aspenONE® Asset Performanc Management™ للهندسة والتصنيع والإمدادات إلى الصيانة والعمليات لتعريف التحديات الأساسية في مجال الأعمال والتي تشمل تعطل العمليات وانخفاض توافر الأصول والتوقف المفاجئ عن العمل، مما يتيح للشركات تحسين دورة حياة الأصول بأكملها.



يقول أنطونيو بييتري، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة آسبن تك: "يسعدنا أن نستمر في تنفيذ إستراتيجية تحسين الأصول التي أعلنا عنها في مؤتمر التحسين لعام 2015 وحققناها بالفعل في نسخة المؤتمر لهذا العام. ستتوسع آسبن تك بالتعاون مع الرواد الدوليين في البيئات الصناعية المعقدة في حدود التحسين عن طريق التنقيب عن كل ما هو جديد في التصميمات وتحسين الأداء في العمليات والوصول إلى أطول وقت ممكن من مدة العمل أثناء دورة إدارة الصيانة."

ومن جهته يقول بيتر رينولدز، محلل أول بمجموعة ARC الاستشارية: "إن تطبيق التعلم الآلي والتحليلات الاستباقية من أهم العناصر للتحول الصناعي التي تساعد على تحسين فترة تشغيل المصنع وإتاحة الأصول. وستكون المرحلة القادمة من التحسينات في أداء الأصول بقيادة الابتكارات في مجال العمليات وهندسة العمليات، وسيقدمها لفيف من خبراء المجال من ذوي الخبرة في التفاعل ما بين المجالين."

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