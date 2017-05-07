الاتصالات السعودية توقع وثيقة شروط تنفيذ مبادرات النطاق العريض بـ 7.3 مليار ريال

وقعت شركة الاتصالات السعودية -التي تسيطر عليها الدولة- اليوم الأحد وثيقة شروط اتفاقية تنفيذ مبادرات النطاق العريض مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ضمن خطة نشر خدمات النطاق العريض عالي السرعة بكافة مناطق المملكة.

وبحسب بيان لشركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في المملكة- على موقع "تداول"، يتمثل المشروع في توصيل حوالي 1.3 مليون وحدة سكنية بخطوط ألياف بصرية؛ حيث تبلغ التكلفة المتوقعة لهذا المشروع حوالي 7.3 مليار ريال.

وقالت الشركة إن مدة التنفيذ تستغرق أربع سنوات تقريبا تنتهي بنهاية عام 2020.

وأضافت هذه الاتفاقية تتطلب موافقات محددة من بعض الجهات الحكومية تعمل الوزارة على تحقيقها.

وتتضمن الاتفاقية برامج ومميزات تهدف إلى تحفيز الاستثمار في هذا النطاق لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتوفير خدمات النطاق العريض بتقنية الألياف الضوئية عالية السرعة وبما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020؛ والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وسيمكن هذا المشروع الكبير الشركة من مواصلة تقديم خدمات مميزة لعملائها الكرام وذلك من خلال نقلة كبيرة في توفير سرعات عالية وذات موثوقية.

وتوقعت الشركة أن يكون الأثر المالي للاتفاقية إيجابياً على المدى البعيد، قائلة إنه لا يمكن تحديده بدقة الآن لأن ذلك يعتمد على المناطق المحددة وخطط التنفيذ واشتراكات العملاء.