سامسونغ تدشن "غالاكسي استوديو" في دبي

افتتحت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، الأسبوع الماضي، منصة غالاكسي استوديو«Galaxy Studio في مركز دبي مول للتسوق.

ويتميز الاستديو بمنظومة متكاملة من أحدث ابتكارات الشركة ومنتجاتها في عالم التكنولوجيا، حيث تم تقسيم المنصة وتوزيع منتجات الشركة على تسع مناطق تفاعلية ومثيرة بما في ذلك هواتف الجديدة S8/‏‏‏S8+ ونظارات الواقع الافتراضي جير في آر، وكاميرا سامسونغ جير 360 إضافة إلى ساعة جير إس 3 وغيرها.

ووفقا لصحيفة البيان، سيكون بوسع عشاق الابتكار زيارة منصة غالاكسي استديو حتى 31 مايو الجاري في ستار أتريوم في دبي مول وذلك لخوض تجربة فريدة من نوعها ومشاهدة كافة المنتجات التي طورتها سامسونغ.

وسيحصل العملاء الذين يكملون 6 من أصل 9 مناطق الموجودة في المنصة، على تذكرة لخوض تجربة مثيرة باستخدام نظارات الواقع الافتراضي، إضافة إلى فرصة دخول السحب للفوز بهاتف «غالاكسي» S8.

وقال طارق صباغ، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات والأجهزة المتحركة في شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات: «تمثل منصة غالاكسي استوديو» تجربة استثنائية بحد ذاتها، حيث ستمكن عملاءنا الأعزاء من مشاهدة وتجربة مجموعة من أفضل منتجاتنا بطريقة تفاعلية مثيرة توفر قيمة مضافة لحياتهم.

ومن هنا ندعو العملاء لزيارة منصتنا والاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأجهزة والحلول الفريدة في عالم التكنولوجيا، إضافة إلى حصولهم على فرصة مميزة للترفيه في زوايا عديدة وتفاعلية في المنصة وخوض تجارب مثيرة مع نظارات الواقع الافتراضي وساعة «جير إس 3» فضلاً عن التعرف على مزايا وبساطة خدمة «سامسونغ باي» للدفع.

كما سيستمتع زوار غالاكسي استديو بالمزايا الفريدة والمبتكرة لكاميرا «جير إس 3» وخصائصها الدقيقة في عملية التصوير، حيث سيشاهد الزوار كيفية التقاط الكاميرا لتأثير كرات الثلج من خلال حركة الجسيمات المادية والتأثير من مركز «عاصفة ثلجية»، إضافة إلى ذلك ستعرض سامسونغ خصائص معيار IP68 والطريقة التي يحمي بها هذا النظام الأجهزة من الغبار والماء وذلك من خلال تمكين الزوار من وضع جهاز سامسونغ تحت الماء والتقاط صورة شخصية «سيلفي» بطريقة مثيرة ورائعة.

أما بالنسبة للعملاء الذين يهتمون بوسائل اللياقة البدنية، فستقدم لهم منصة Galaxy Studio منطقة تفاعلية مخصصة للياقة البدنية تتيح للزوار المشاركة في أنشطة السباحة ولعب كرة التنس – حيث ستقوم أجهزة الاستشعار الموجودة في ساعة Gear S3 بحساب حركة المشاركين في الأنشطة وأيضا تتبع بيانات معدل نبضات القلب.

وفيما يتعلق باستعراض الأجهزة، تقدم سامسونغ لزوارها طاولة تفاعلية يمكن للضيوف من خلالها استكشاف ومشاهدة وتجربة المنتجات والأجهزة بشكل سلس ومميز، فضلاً عن مناطق مخصصة لتسليط الضوء على العروض والمنتجات التي يمكن للعملاء الحصول عليها مع أجهزة سامسونغ، مثل عروض الاتحاد و Hotel.com، إضافة إلى استعراض هواتف الشركة والأجهزة القابلة للارتداء والحلول العديدة والمميزة.