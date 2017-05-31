Arabian business
تكنولوجيا

الثريا تبقي متسلقي قمة إيفرست على اتصال خلال مغامراتهم

أريبيان بزنس
الأربعاء، 31 مايو 2017
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الثريا تبقي متسلقي قمة إيفرست على اتصال خلال مغامراتهم

تعاونت شركة الثريا للاتصالات مؤخراً مع مزودي خدماتها تاليا Talia وإن بي إس ماريتايم NBS Maritime لرعاية ودعم اثنين من المتسلقين وهم هولي بادج والدكتور أتاناس سكاتوف في رحلاتهم المنفردة لتسلق قمة جبل إيفرست.


ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، أكمل كل من السيدة بادج والدكتور سكاتوف بعثاتهما بنجاح وتمكنا من البقاء على اتصال طوال البعثة باستخدام أجهزة الثريا للنطاق الترددي العريض، الثريا آي بي بلس لبث البيانات عبر الأقمار الصناعية.

 

وهولي بادج هي أول امرأة تقوم بالقفز الحر بالمظلة من أعلى قمة إيفرست في العام 2008، واستطاعت أن تستكمل محاولة أخرى بنجاح في الخامس عشر من الشهر الماضي لإعادة تسلق جبال الهيمالايا. وقامت هذه المرة ومن خلال جهاز الثريا وأقمارها الصناعية بتحميل الصور والبث المباشر للفيديو لمتابعيها عبر قنوات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك.

 

أما الدكتور سكاتوف البلغاري الأصل، فقد استطاع استكمال مغامرته إلى قمة إيفرست في الواحد والعشرين من هذا الشهر. وهذه هي المرة الثانية التي ينجح فيها سكاتوف بالصعود لقمة إيفرست حيث جاء هذا النجاح بعد ستة أيام فقط من تحقيقه رقماً قياسياً لكونه أول نباتي يتسلق المسارات الوعرة لجبل لوتسي. وقام سكاتوف بمشاركة مقاطع مذهلة للفيديو بتقنية 360 درجة من رحلته باستخدام الثريا آبي بلس كما استطاع أن يبقى على تواصل مع الفريق المتواجد في المخيم الأساسي للجبل.

 

وتعمل الثريا بانتظام على خدمة المغامرين من جميع أنحاء العالم عبر تزويدهم بالهواتف وأجهزة النطاق الترددي العريض للبيانات كالثريا آي بي بلس. وتمتاز أجهزة الثريا بخفة وزنها وسهولة حملها وتشغيلها في غضون ثوانٍ. وتضمن بقاء الأفراد على اتصال دائم مع فرق عملهم وعائلاتهم.

 

 

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