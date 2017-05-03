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تكنولوجيا

توقف مفاجىء لتطبيق واتساب عن العمل

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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توقف مفاجىء لتطبيق واتساب عن العمل

أدى العطل المفاجئ الذي تعرض له تطبيق واستاب إلى تصدر تطبيق تبادل الرسائل على الهواتف الذكية قائمة الموضوعات الأكثر تدوالا على موقع تويتر.

واشتكى آلاف المستخدمين على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي من توقف تطبيق واتساب عن العمل، وفق سكاي نيوز عربية.

وبدأ التوقف عن العمل في الساعات الأولى من فجر الخميس.

 

في حين قال متحدث باسم واتساب إن التطبيق على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة ويعمل على حلها "في أقرب وقت ممكن" وفق رويترز.

 

ولم يكشف المتحدث عن الدول التي تأثرت بالانقطاع.

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