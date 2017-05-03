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تكنولوجيا

فيسبوك تضيف 3000 موظف لمكافحة البث الحي لأعمال العنف

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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فيسبوك تضيف 3000 موظف لمكافحة البث الحي لأعمال العنف
مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك

قال مارك زوكربرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك إن الشركة تعتزم توظيف 3000 عامل إضافي خلال العام المقبل لمراقبة التقارير عن محتوى غير لائق على شبكتها للتواصل الاجتماعي ومنها التسجيلات المصورة لأعمال القتل والانتحار.

 

وقال زوكربرج المؤسس المشارك لفيسبوك، وفقا لرويترز، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إن الموظفين سيضافون إلى 4500 آخرين لديها يراجعون بالفعل المحتويات التي تنتهك بنود الخدمة.

 

وتمثل حملة التوظيف إقرارا من فيسبوك بأنها تحتاج، على الأقل في الوقت الحالي، إلى ما هو أكثر من البرمجيات الآلية لتحسين مراقبة البث الحي على خدمة فيسبوك لايف التي ألقى بث حوادث العنف بظلاله عليها منذ إطلاقها في العام الماضي.

 

وكانت الشرطة قالت الأسبوع الماضي إن أبا من تايلاند بث تسجيلا مصورا له وهو يقتل طفلته على فيسبوك لايف. وحذفت فيسبوك التسجيل بعد أكثر من يوم كامل على نشره وبعدما شوهد 370 ألف مرة. وتم بث تسجيلات مصورة أخرى لحوادث عنف من أماكن منها شيكاجو وكليفلاند.

 

وقال زوكربرج "نعمل على تسهيل الإبلاغ عن تلك التسجيلات المصورة حتى يتسنى لنا اتخاذ الإجراء السليم سريعا.. سواء أكان ذلك بالاستجابة السريعة حينما يحتاج شخص ما للمساعدة أو حذف مشاركة ما.

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