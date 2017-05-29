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تكنولوجيا

الاتصالات السعودية تتوقع أن يحقق صندوق رأس المال الجريء عوائد تتجاوز المعدل العالمي

أريبيان بزنس
الاثنين، 29 مايو 2017
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الاتصالات السعودية تتوقع أن يحقق صندوق رأس المال الجريء عوائد تتجاوز المعدل العالمي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - توقع الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية STC أن يحقق صندوق رأس المال الجريء الذي أسسته أكبر شركة اتصالات في المملكة وعموم منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية مؤخراً عوائد أعلى من المعدل العالمي نظراً للميزة التنافسية التي ستوفرها "الاتصالات" للشركات الناشئة.

 

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، قال خالد البياري إن الصندوق سيستفيد من الأصول والقدرات لدى شركة الاتصالات السعودية وهو ما يمنحه ميزة تنافسية كبيرة.

 

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت يوم الخميس الماضي عن تأسيس صندوق رأس المال الجريء التقني STV بحجم استثمارات 500 مليون دولار (حوالي 1.875 مليار ريال) سيمول بخمس شرائح متساوية تباعاً، وذلك بهدف الاستثمار في القطاعات الرقمية والتقنية الواعدة ذات القيم المضافة وسريعة النمو.

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