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تكنولوجيا

228.3 خط هاتف متحرك لكل 100 نسمة في الإمارات

أريبيان بزنس
الاثنين، 29 مايو 2017
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228.3 خط هاتف متحرك لكل 100 نسمة في الإمارات

ارتفعت نسبة انتشار الهاتف المتحرك في الدولة خلال شهر مارس الماضي الى 228.3 خط لكل 100 نسمة وذلك بحسب أحدث الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنظيم الإتصالات التي تتولى عملية الإشراف على عمل القطاع.

وجاءت الزيادة في نسبة انتشار الهاتف المتحرك في الدولة بعدما سجل شهر مارس من العام 2017 ارتفاعا في عدد مشتركي الخدمة بأكثر من 132 ألف اشتراك جديد مقارنة مع فبراير، ما قفز بإجمالي عدد الإشتراكات التراكمي الى 19.835 مليون اشتراك.

 

وتظهر احصائيات الهيئة، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن الزيادة الاكبر في عدد المشتركين جاءت خدمة الهاتف المتحرك بنظام الدفع المسبق والذي كسب نحو 104 الاف اشتراك جديد خلال شهر مارس الماضي في حين ارتفع عدد الاشتراكات في ذات الخدمة لكن بنظام الفاتورة بواقع 28 الف اشتراك في نفس الفترة.

 

ويعكس استمرار النمو في خدمة الهاتف المتحرك وقطاع الاتصالات بشكل عام مدى التطور الذي شهدته الدولة في هذه الاطار خلال السنوات الماضية وفقا لرأي خبراء في القطاع.

 

وكانت الدولة تبوأت المركز الاول على مستوى المنطقة العربية وذلك في دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية لقطاع الإتصالات الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي عن العام 2016. والمركز الـ 26 على مستوى العالم من بين 139 دولة. ويقيس مؤشر الجاهزية الشبكية قدرة اقتصاد معين على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لزيادة المنافسة والتطور.

 

وتستند دراسة مؤشر الجاهزية الشبكية المنشورة في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2016 على البيانات التي جمعتها منظمات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات والبنك الدولي والأمم المتحدة وغيرهما من المؤسسات العالمية الاخرى.

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