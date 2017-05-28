صب ونقل مرآة مقعرة لأكبر تلسكوب في العالم

نشرت لقطات فيديو لتصنيع ونقل مرآة ضخمة صممت للعمل في أكبر تلسكوب في العالم بصحراء تشيلي. وانطلق أول أمس العمل في تشيلي على إنشاء التلسكوب الأوروبي الضخم الذي سيصبح عند الانتهاء منه أكبر تلسكوب بصري في العالم إذ أنه أكبر خمس مرات من أفضل أدوات الرصد الفلكي المستخدمة حاليا.

ويقول القائمون على المشروع إن حجم التلسكوب يجعله قادرا على تغيير فهمنا للكون إذ سيصل قطر عدسته الرئيسية إلى حوالي 39 مترا. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل التلسكوب في عام 2024 حين سيوضع على قمة جبل بارتفاع ثلاثة آلاف متر وسط صحراء أتاكاما بتشيلي بحسب رويترز.

ويملك التلسكوب قدرات أخرى مثل الإضافة إلى استكشافات رواد الفضاء لكواكب تدور حول نجوم أخرى وربما استكشاف المزيد من الكواكب الأصغر وتصوير كواكب أكبر ووصف الأغلفة الجوية لها مما يعد خطوة مهمة لمعرفة ما إذا كانت هناك حياة عليها.

ويمول المشروع المرصد الأوروبي الجنوبي وهي منظمة تضم دولا أوروبية وأخرى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. ولم تتوفر معلومات عن تكاليف الإنشاء لكن المرصد قال من قبل إن إنشاء التلسكوب الأوروبي الضخم سيتكلف نحو مليار يورو (1.12 مليار دولار) وفقا لأسعار 2012.