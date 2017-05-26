الاتصالات السعودية تؤسس صندوق استثمار تقني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC أمس الخميس عن تأسيس صندوق رأس المال الجريء التقني STV بحجم استثمارات 500 مليون دولار (حوالي 1.875 مليار ريال).

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن الصندوق يختص بالاستثمار عالمياً في التقنيات والقطاعات الرقمية الواعدة، وبالأخص في المجالات التي تمكن أكبر شركة اتصالات في المملكة وعموم منطقة الخليج من الاستفادة من أصولها والبنية التحتية، وتساعدها على تمكين استثماراتها من النمو والتوسع في مجالات مختلفة.

ويأتي إنشاء الاتصالات للصندوق -الذي يُعد أكبر صندوق رأس مال جريء مؤسسي للتقنية في المنطقة- ليبدأ عمله في المملكة، حيث أكبر سوق في المنطقة، إدراكا من الشركة بأن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا رقميا مليئا بالفرص الواعدة في مجال الاقتصاد الرقمي، ودعما لدور الشركة الرائد في تنمية المنظومة الرقمية بالمنطقة ودورها الريادي في دعم رؤية 2030، حيث تطبق الشركة نظرية استثمارية بعيدة المدى للاستفادة من أصولها ونظام الحوكمة، باتباعها نظام تشغيل مستقل تم تصميمه وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال خالد البياري الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية إن هذه الخطوة تعد تاريخية، وستكون نقطة تحول محورية لمنظومة التقنية في المنطقة "خصوصاً وأن لدى شركات الاتصالات عالمياً خيارين - إما التغيير والتطور إلى شراكات رقمية أو الاستمرار كمزودي خدمات تقليدية".

وأضاف "البياري" أن "الاتصالات السعودية قد اختارت أن تسلك الطريق الأول وبإصرار، حيث تمتلك شركة الاتصالات السعودية المقومات والموارد والأصول الإستراتيجية لإحداث نقلة نوعية في قطاعات التقنية والشركات الريادية التي تعمل على تحويلها والمساهمة في توفير بيئة مناسبة للمبدعين ورواد الأعمال".

وقالت "الاتصالات السعودية" في بيان نشر على موقع "تداول" إن الصندوق سيمول بخمس شرائح متساوية تباعاً، قيمة الشريحة الواحدة 100 مليون دولار بتمويل ذاتي من مصادرها.

ويخدم سوق السعودية ثلاث شركات اتصالات هي شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في السعودية وعموم منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية- وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -ثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة- وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) ثالث أكبر مشغل للاتصالات في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً.