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تكنولوجيا

تسريبات خدمة تجسس على هواتف الازواج والزوجات وغيرهم

أريبيان بزنس
الخميس، 25 مايو 2017
تسريبات خدمة تجسس على هواتف الازواج والزوجات وغيرهم
لا تشير المعلومات المسربة إلى انتشار تطبيق فليكسي سباي على نطاق واسع في الشرق الأوسط

وقع مؤخرا تسريب ملفات شخصية لعشرات الأشخاص في الشرق الأوسط ممن يتجسسون على زوجاتهم وأزواجهم بزراعة تطبيقات في الهواتف، وذلك بعد باختراق أنظمة شركات تجسس على الهواتف الجوالة.

كشف موقع مذربورد أن  تسريبات لخدمة تتعقب الأشخاص لتتجسس على هواتفهم كيف تقوم زوجات وأزواج بالتصص على هواتف غيرهم وكشف ما يصلهم وما يرسلوه لكشف أي خيانة محتملة، وتحصل الشركات التي تبيع برامج وتطبيقات التجسس التي باتت تعرف بتطبيقات الملاحقة -Stalkerware- على كل الملفات في النهاية.

يشير الموقع أن اختراق شركات برامج التجسس مثل فليكسي سباي و ريتينا إكس ، كشف اشتراك أكثر من 130 ألف شخص فيها، وخلال قيامهم بالاشتراك بخدمة التجسس فهم سلموا بذلك لهاتين الشركتين جمع كل المعلومات الخاصة التي يحصلون عليها من التجسس والتي تم تسريبها من قبل هاكرز اخترقوا أنظمة هاتين الشركتين.

ومع وقوع تسريبات هائلة منها مؤخرا برزت إلى الواجهة خطورة هذه البرامج مثل برنامج "فليكسي سباي"، التي يثبته على الهاتف شخص آخرللتجسس ، مثل زوجة غيورة، أو زوج شكوك رغبة في رصد أماكن تواجد مستخدم الهاتف، أو التجسس على المكالمات الهاتفية، أو قراءة الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة به.بل يمكن من خلاله تشغيل ميكروفون من على بعد، والاستماع إلى ما يقال حول الهاتف .

تكشف البيانات إحداثيات الضحايا وعلى سبيل المثال أظهرت إحداثيات أحد الضحايا موقعه في البحر مما يشير إلى احتمال أنه بحار أو غير ذلك من الاحتمالات .

 

 

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