دبي تطلق منصة "مسموع دوت كوم" الأكبر على مستوى المنطقة للكتب الصوتية

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن إطلاق منصة مسموع دوت كوم “masmoou.com”من خلال “قنديل التعليمية” – الذراع التعليمية للمؤسسة– حيث تعد أكبر منصة للكتب الصوتية في العالم العربي، والتي ستقدم مجموعة ضخمة من الكتب الإلكترونية المسموعة في شتى المجالات وبجميع اللغات، وستتضمن المرحلة الأولى كتباً مسموعة باللغة العربية، أما المرحلة الثانية فسيتم فيها إضافة كتب مسموعة بلغات أجنبية أخرى.

وذلك بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وضمن جهودها الرامية إلى تعزيز مسارات نشر وإنتاج المعرفة في المنطقة والعالم،

ووفق الموقع الإلكتروني لمينا هيرالد، تهدف المنصة إلى مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال إنتاج الكتب وأساليب نشر المعرفة، كما ستشكل حاضنةً لجميع الكتب المسموعة في شتى المجالات، كذلك ستجمع المنصة كافة العاملين في قطاع المعرفة تحت مظلة واحدة، إلى جانب سعي المنصة للمحافظة على هوية اللغة العربية وتراثها وأصالتها.

وجاء الإعلان عن المنصة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته المؤسسة في مقرها اليوم بحضور سعادة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، وسيف المنصوري، المدير العام لشركة إم بي آر إف القابضة، وممثلين عن شركاء المؤسَّسة في المشروع وهم: شركة الراوي ميديا، وشركة كتاب صوتي، وشركة ساوندليز، وشركة قطاف العالمية، وشركة ماكينا للاتصالات، وشركة روديان، وشركة بوكلافا فينتشرز.

وفي كلمته خلال المؤتمر، قال سعادة جمال بن حويرب: إنَّ المؤسَّسة، ومنذ انطلاقها بتوجيهات رشيدة ورؤية حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عكفت على إطلاق وتفعيل المبادرات الخلَّاقة، التي من شأنها دفع عجلة المعرفة إلى الأمام، والإسهام في نشر وإثراء ثقافة القراءة والفكر والعلم، لتصل إلى جميع أفراد المجتمع.

وأضاف: “من هذا المنطلق نعلن اليوم عن إطلاق منصة مسموع دوت كوم “masmoou.com”، أكبر منصة للكتب الصوتية في العالم العربي، والتي تشكِّل منعطفاً مهمّاً على طريق التقدم بالمعرفة والثقافة، وامتداداً لوسائل نشرها التقليدية، حيث ستأخذ على عاتقها مسؤولية إنتاج ونشر مجموعة من الكتب العربية الصوتية رقميّاً بجودة ومقاييس عالمية، مُسَخِّرَةً بذلك وسائل التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأدب والثقافة، في إطار سعينا الدائم لبناء غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً”.

وأوضح سعادته أنَّ المنصة ستعمل على ربط مخرجات عملها بالمؤسسات التعليمية والمكتبات ودور النشر وغيرها من المؤسَّسات المعرفية، في إطار الجهود الحثيثة لمواكبة التسارع الكبير الذي يشهده قطاع المعرفة والتكنولوجيا، مستفيدة من مزايا الكتاب الصوتي القادر على مواكبة عصر السرعة، والوصول إلى الجميع في أي وقت ومكان.

وأشار سعادته إلى أنَّ منصة مسموع دوت كوم “masmoou.com”ستشكِّل وسيلة ذات قيمة مضافة لكافة فئات المجتمع، من خلال توفير فرصة حقيقية لضعاف أو فاقدي البصر من أصحاب الهمم للنهل من المعارف، والولوج إلى عالم من الكتب الصوتية كوسيلة للحصول على المعرفة التي قد تكون غير متاحة لهم بالوسائل المعتادة، حيث تلبي المنصة احتياجات القرّاء بكافة أنماطهم وتوجهاتهم.

وستشمل المنصة كتباً صوتية في مجالات عدة من ضمنها كتب الطفل والأسرة، وستتوسع هذه المجالات مستقبلاً، كما سيتم التعاون مع أهم القنوات الإذاعية والإعلامية لتسجيل وبث الكتب الصوتية. كما ستعمل المنصة على تفعيل الشراكات والاتفاقيات مع أهم دور النشر والمؤسَّسات المعرفية، وذلك بهدف إثراء جعبتها الفكرية بشكل مستمر ومتواصل، كما ستضم تسجيلات صوتية لملخصات مبادرة “كتاب في دقائق” الخاصة بالمؤسسة، وإصدارات قنديل للطباعة والنشر والتوزيع التابعة للمؤسَّسة.

وتعدُّ المنصة نافذة لجميع العاملين والمهتمين بقطاع المعرفة من قرَّاء وكتاب وشركات متخصصة لنشر الكتب الصوتية من مختلف أنحاء العالم من خلال توفير مجموعة غنية من الكتب العربية والعالمية التي تواكب التطورات التي يشهدها مجال القراءة والمعرفة حيث تتيح المكتبات الصوتية عبر شبكة الإنترنت وكذلك عبر التطبيقات الذكية الفرصة لعشَّاق القراءة بتحميل الكتب أو المحاضرات أو المقالات.

كما ستتضمن المنصة بوابة للدفع الإلكتروني، ليتسنى للأفراد تحميل الكتب والدفع من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق، إلى جانب إمكانية الشركات والمؤسسات والجامعات ودور النشر بإنشاء مكاتبهم الصوتية الخاصة بمنشوراتهم، من خلال دمج بواباتهم الإلكترونية “بمنصة مسموع”.

وستسهم المنصة بالارتقاء بواقع القراءة في العالم العربي وتشجيع استخدام اللغة العربية، حيث تعدخطوة رائدة ستعمل على إثراء المحتوى العربي المسموع على شبكات الإنترنت والتطبيقات الذكية، وستعزز مفهوم القراءة في المجتمعات العربية خاصة بين فئات الشباب من خلال استخدام أدوات التواصل الحديثة التي يقبل عليها الشباب في كل مكان، وتواكب متطلبات العصر في طريقة طرحها السهلة، والتي يمكن للجميع الوصول إليها في أي وقت . كما ستلعب المنصة دوراً حيوياً في دعم إبداعات وأعمال الكُتَّاب الموهوبين في المنطقة العربية.