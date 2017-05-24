كيف يتتبعك غوغل بدون إنترنت لبيع تفاصيل مشترياتك

كشف موقع حماية المستهلك كونسمرتس أن غوغل أعلن للشركات أنه قادر على تتبع مشتريات المستهلكين دون اتصال بالإنترنت من خلال تعقب عملية الدفع سواء كانت عبر التطبيقات في الجوال أو بطاقات الائتمان والدفع. وعرضت شركة غوغل أمام مندوبي شركات الإعلانات كيف يمكن استنتاج الكثير من تقاطع بين المسار الذي يسجله هاتفك الجوال لتحركاتك في مواقع مختلفة، ومشترياتك التي تتضح بطريقة الدفع عند شراءك لمنتج أو خدمة.

تتضح الصورة عندما يشتري شخص منتجا في اليوم التالي بعد مشاهدته إعلانا على الإنترنت، حيث توضح كل من عملية تسديد قيمة منتج ما ورد في إعلان إنترنت والموقع الذي تمت فيه عملية شراءه. وبالتالي تصبح شركة غوغل قادرة على إثبات فائدة الإعلان لديها بعد إظهار فعالية الإعلانات عندها.

يلفت الموقع أن شركة فيسبوك سبقت غوغل إلى عمليات تسويق مماثل عام 2014 عبر منتجها المخصص للمعلنين وهو Facebook Atlas الذي يسجل كل أنشطة المشتركين لديها.

لكن الأمر الأهم هو حماية الخصوصية إذا أنه ورغم أن غوغل لا تقدم معلومات تكشف هويتك إلا أنها تقدم ما يكفي لتحديد هويتك بسهولة، ورغم أن غوغل لن تقدم للمعلن سوى رمزا رقميا لك - كأن يكون على الشكل التالي: "اشترى 08a862b091c379fe97676 بقيمة30 دولار بعد مشاهدته هذه الإعلانات، ولكن يسهل تحديد هويتك بجمع معلومات قليلة من خلال معلومات بسيطة عن مشترياتك ببطاقة الائتمان، أو من أي من تطبيقات الشبكات الاجتماعية بحسب الموقع المذكور.