مايكروسوفت تعيّن سيد حشيش مدير عام إقليمي لشركة مايكروسوفت الخليج

- أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم عن تعيين السيد سيد حشيش مدير عام إقليمي لشركة مايكروسوفت الخليج.

وسيشرف في دوره الجديد على عمليات الشركة في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة ، و سيتولى في منصبه قيادة التخطيط الاستراتيجي وتشكيل مبادرات النمو والتطوير لتمكين عملية التحول الرقمي عبر جميع القطاعات في المنطقة ، وذلك من خلال تطوير قدرات الشباب وتشجيع الابتكار المحلي، وتعزيز جدول الأعمال الرقمي لدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

قضى السيد سيد حشيش الذي انضم إلى مايكروسوفت في عام 1998 أكثر من 10 سنوات في دبي وشغل مناصب رئيسية في المنطقة ، حيث عمل على دفع عجلة الشركة في مهمتها الرامية إلى تمكين جميع الأفراد والمنظمات لتحقيق المزيد ، وقد شغل مؤخرا منصب المدير التفيذي للقطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما قاد خلال فترة رئاسته فريقاً متنوعاً من موظفي مايكروسوفت عبر 79 دولة يغطون قطاعات مختلفة تشمل الحكومة والتعليم والرعاية الصحية والسلامة العامة والأمن الوطني ، وقد حاز خلال مسيرته على عدة جوائز من مايكروسوفت أهمها جائزة التميز للإنجازات والتي ساهمت في نجاح ونمو الشركة بشكل فعال.

يؤمن السيد سيد حشيش بقوة التكنولوجيا وقدرة توظيفها لخدمة المواطنين والشركات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وسيتولى في دوره الجديد زمام الأمور عوضاً لسامر أبو لطيف الذي شغل هذا المنصب لمدة 6 سنوات والذي عين مؤخراً رئيساً لشركة مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال السيد سيد حشيش بهذا الصدد "إن التكنولوجيا قادرة على تحويل التعليم وتغذية عنصر الابتكار في المجتمع وخلق فرص عمل تؤجج دورة الاستدامة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، كما يتوافق التحول الرقمي مع استراتيجة الشركة المتمثلة بتمكين الموظفين ، وإشراك العملاء والمواطنين ، وتحسين العمليات وتحويل المنتجات والخدمات، وفي الوقت الذي تسير فيه حكومات الخليج قدماً نحو تحقيق رؤى اقتصادية قوية ، يعد هذا الوقت الأمثل لنا لكي نلعب دوراً هاماً في تحقيق إلتزام مايكروسوفت تجاه تمكين النمو والازدهار في المنطقة عن طريق تحويل الأعمال التجارية والمجتمعات والاقتصادات".

وسيستمر في مواصلة عمله من خلال مقره في دبي وكذلك بقيادة منطقة الخليج ودفع طموحات مايكروسوفت عبر إقامة شراكات جديدة ، كما يؤمن سيد حشيش بإمكانية استفادة جميع قطاعات الصناعة في الخليج من منصة مايكروسوفت الأمنية الشاملة ، بالاضافة إلى تقنيات مايكروسوفت الأخرى مثل الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتنقلة وإنترنت الأشياء ، علماً أنه يضع تركيزا كبيرا على دعم التحول الرقمي في قطاع التعليم لإيمانه بضرورة بناء أجيال تتسلح بالمهارات اللازمة للقوى العاملة من أجل نمو اقتصاد مستدام ومزدهر.

قد شغل السيد سيد حشيش لأكثر من 20 عاماً العديد من الأدوار التقنية والإدارية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا ، وقبل انضمامه إلى منصب المديرالتنفيذي للقطاع العام ، شغل منصب المدير العام لشركة مايكروسوفت لشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط وباكستان (NEPA)، حيث عمل على قيادة استراتيجية الشركة ودفع مبادرات النمو في المنطقة وتحويلها إلى واحدة من أسرع الأسواق نموا لدى مايكروسوفت.

يعد السيد سيد حشيش عضو نشط في العديد من المنظمات غير الربحية الملتزمة بالتطوير المهني لأخصائيي تكنولوجيا المعلومات العرب بهدف إنشاء مجتمع عربي قائم على المعرفة.