مجاناً.. "كوالِس" تقدم خدمة للشركات 30 يوماً لتحديد ومتابعة الأصول المستهدفة من قبل فيروس "وانا كراي"

أعلنت شركة "كوالِس" المتخصصة في مجال تقديم خدمات أمن المعلومات السحابية وضوابط السياسات الأمنية عن تقديم خدمة مجانية لمدة 30 يوماً للشركات في جميع أنحاء العالم تمكنها من تحديد وتتبع وإصلاح الأصول المعرضة لخطر فيروس "واناكراي" لانتزاع الفدية والذي أصاب مئات الآلاف من أجهزة الحاسوب حول العالم.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، يستغل هذا الفيروس ثغرة نظام "ويندوز" المعروفة باسم ETERNALBLUE ونقطة الاختراق MS17-010، ليقوم بتشفير الملفات ثم المطالبة بدفع فدية لفك التشفير.

وتواجه الشركات حالياً مهمة شاقة تتمثل في تحديد مكان وجود هذه الثغرة في بيئات تكنولوجيا المعلومات العالمية الخاصة بها، كما أن تنفيذ الحلول الأمنية القائمة لدى الشركات عملية بطيئة تستغرق الكثير من الوقت.

وفي إطار الاستجابة لهذا الهجوم، تقدم "كوالِس" للعملاء في جميع أنحاء العالم قدرات غير محدودة لإجراء عملية مسح شاملة عبر منصتها السحابية والتي يمكن استخدامها وتطبيقها على الفور. وتساعد هذه الخدمة الشركات على اكتشاف وتتبع ومعالجة الإصابة بفيروس"واناكراي" بكافة أشكاله عبر أصول تكنولوجيا المعلومات العالمية. كما تقدم التقارير ولوحة تحكم لعرض أثر الفيروس على الأصول في الزمن الفعلي ومتابعة جهود المعالجة مما يوفر لكبار مسؤولي أمن المعلومات الرؤية المستمرة التي يحتاجونها لاحتواء تبعات هذا التهديد الخطير.

وتتضمن الخدمة المجانية غير المحدودة التي تقدمها "كوالِس" لمدة 30 يوماً ما يلي:

إدارة الثغرات الأمنية Vulnerability Management - توفر قدرات مسح شاملة من خلال الماسحات الخاصة بالشبكة أو عن طريق معامل كوالس حتى تتمكن الشركات من التعرف بسرعة وبدقة على الأصول المعرضة للإصابة بفيروس "وانا كراي" أو تلك التي أصيبت بها بالفعل.

الحماية من التهديدات ThreatPROTECT - توفر الخدمة ومن خلال نقرة واحدة فقط إمكانية الوصول إلى لوحة تحكم بالأصول المتضررة من خلال مدخلاتLive Threat Intelligence Feed الحية والتي توفر معلومات عن أحدث التهديدات فضلاً عن تحليلات مفصلة لكل من ETERNALBLUE و"وانا كراي".

رؤية الأصول AssetView - يمكن أن تساعد الشركات على تحديد موقع أصول ويندوز الحالية والقديمة التي تأثرت جراء هذه الهجمات ومتابعتها من خلال أيقونات تفاعلية Dynamic Widgets.

الرصد المستمر Continuous Monitoring - يمكّن الشركات من إنشاء تنبيهات لتتبع أي إصابة بفيروس "وانا كراي" قد تظهر في شبكتها.

مسح عدد غير محدود من عناوين بروتوكول الإنترنت

استخدام غير محدود لأجهزة المسح الافتراضي أو وكلاء السحابة

وقال البيان إن هذا عرض شركة "كواليس" متاح عبر الرابط qualys.com/wannacry-30days