السعودية: رؤية سوفت بنك يصبح أكبر صندوق في العالم برأسمال 348 مليار

قال صندوق رؤية سوفت بنك -أكبر صندوق للاستثمار المباشر في العالم- أمس السبت إنه جمع أكثر من 93 مليار دولار (أكثر من 348 مليار ريال) للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا مثل الذكاء الصناعي والروبوتات.

والصندوق مدعوم من صندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية ومجموعة سوفت بنك اليابانية.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال صندوق رؤية سوفت بنك في بيان إن "المرحلة المقبلة من ثورة المعلومات جارية، وبناء المؤسسات التي ستجعل ذلك ممكنا سيتطلب استثمارات ضخمة على المدى الطويل وعلى نطاق كبير غير مسبوق".

وكان الملياردير الياباني ماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة مجموعة سوفت بنك الاستثمارية المتخصصة في التكنولوجيا والاتصالات كشف عن خطط تأسيس الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول 2016، ومنذ ذلك الحين تلقى تعهدات من بعض أكبر المستثمرين في العالم.

وبجانب سوفت بنك وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، يضم المستثمرون في الصندوق الجديد شركة مبادلة للاستثمار بأبوظبي، التي تعهدت برصد 15 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك، وشركات آبل وكوالكوم وفوكسكون التايوانية للتكنولوجيا وشارب اليابانية.

وجاء إعلان الصندوق الجديد خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض وتوقيع صفقات بعشرات المليارات من الدولارات بين شركات سعودية وأمريكية. وزار سون أيضاً الرياض يوم أمس السبت.

وبعد اجتماع سون مع ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2016، تعهد رجل الأعمال الياباني باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة بما يوفر 50 ألف وظيفة، وهو تعهد قال ترامب إنه نتيجة مباشرة لفوزه في الانتخابات.

وقالت روينرز إن الصندوق قد يخدم أيضاً مصالح السعودية بمساعدتها في الحصول على التكنولوجيا الأجنبية. وتضرر اقتصاد المملكة كثيراً جراء هبوط أسعار النفط ويسعى صناع السياسات لتنويع الموارد ودخول قطاعات جديدة.

وفي العام الماضي، أبدى صندوق الاستثمارات العامة السعودي اهتمامه بقطاع التكنولوجيا باستثماره 3.5 مليار دولار في شركة أوبر لتأجير السيارات.

ولم يذكر بيان أمس السبت حجم الاستثمار الذي تعهد صندوق الاستثمارات بضخه في رؤية سوفت بنك لكنه قال في السابق إنه سيستثمر ما يصل إلى 45 مليار دولار على مدى خمس سنوات. وتستثمر سوفت بنك 28 مليار دولار.

وذكر صندوق رؤية سوفت بنك أنه يسعى لشراء حصص أقلية وأغلبية في شركات بالقطاعين العام والخاص سواءً كانت شركات ناشئة أو شركات ضخمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ومن بين القطاعات التي قد يستثمر فيها الصندوق "تقنية انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة والبنية التحتية الرقمية والاتصالات عن بعد ومجال التقنية الحيوية... وحلول الحوسبة السحابية وبرمجياتها وحلول التسوق عبر الإنترنت وحلول التقنية المالية" بحسب البيان.

وأشار الصندوق الجديد إلى أنه يستهدف "جمع 100 مليار دولار من رأس المال المخصص للاستثمار بحيث يكون الإغلاق النهائي في غضون ستة أشهر".