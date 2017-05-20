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تكنولوجيا

السعودية ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة الإرهابيين على الإنترنت

أريبيان بزنس
السبت، 20 مايو 2017
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السعودية ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة الإرهابيين على الإنترنت

قال مسؤول سعودي كبير يوم السبت إن المملكة ستفتتح مركزا رقميا لمراقبة أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات الإسلامية المتشددة على الإنترنت، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة للسعودية.

وقال محمد العيسي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ومقرها السعودية للصحفيين، وفقا لرويترز، إن المملكة ستفتتح مركزا للتنسيق يوم الأحد في مراسم بحضور ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان.

 

وأضاف أن السعودية تريد أن تتجاوز الحرب العمل العسكري لأنه يعلم أنه لا يمكن هزيمة هذه الجماعات إلا بهزيمة فكرها. وأضاف أن تنظيم القاعدة لم يسقط بسقوط حركة طالبان لأن فكره ما زال قائما.

 

والعيسى أيضا مدير مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع ويشغل مقعدا في هيئة كبار العلماء وقال إن السعودية بدأت بالفعل مبادرات لإغلاق المواقع الإلكترونية للمتشددين وتكذيبها.

 

ويهدف مركز الحرب الفكرية الذي بدأ عملياته الشهر الماضي إلى تصحيح ما يصفه بأنه ضلال عن الإسلام عبر قنواته على مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب.

 

وقال العيسى إن التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية أسس أكبر مركز رقمي في العالم لمراقبة أنشطة تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة على الإنترنت. وأضاف أن المركز الرقمي أغلق آلافا من مواقع المتشددين الإلكترونية.

 

وقال البيت الأبيض قبل الزيارة إن ترامب يتوقع نتائج ملموسة من السعودية في محاربة التشدد الإسلامي.

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