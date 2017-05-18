السعودية الثالثة عالمياً في انتشار الهاتف المتنقل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية إن المملكة سجلت المرتبة الثالثة عالميا من بين 139 دولة عضو في الاتحاد الدولي للاتصالات في مجال نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، أضافت الهيئة، في بيان بمناسبة مشاركتها في اليوم العالمي للاتصالات أمس الأربعاء، أن عدد اشتراكات خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة كان قد تراجع بنسبة 9.2 بالمئة إلى 47.93 مليون اشتراك نهاية العام 2016، مقارنة بـ 52.8 مليون مشترك في 2015.

وبلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 151 بالمئة مقارنة بـ167.5 بالمئة في 2015، فيما يبلغ عدد سكان المملكة 37.1 مليون نسمة.

وذكرت "الهيئة" أنها حققت المركز السابع في أهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، والمركز السابع في مدى نجاح الحكومة في تشجيع استخدام تقنية المعلومات والاتصالات.

وأضافت إنها جاءت في المركز الـ15 عالمياً في مجال انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، وفقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقدرت "الهيئة" حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حالياً بحوالي 180 مليار ريال وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت أن إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، قد بلغ حوالي 6 بالمئة وحوالي 10 بالمئة في الناتج المحلي غير النفطي.

ويبلغ عدد سكان السعودية وفقاً لإحصائيات حديثة أقل من 32 مليون نسمة -نحو 11 مليون منهم وافدون أجانب- بالإضافة إلى نحو 14 مليون زائر سنوياً حوالي نصفهم بهدف العمرة والحج.

ويخدم سوق السعودية ثلاث شركات اتصالات هي شركة الاتصالات السعودية -أكبر شركة اتصالات في السعودية وعموم منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية- وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) -ثاني أكبر شركة اتصالات في المملكة- وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) ثالث أكبر مشغل للاتصالات في المملكة.