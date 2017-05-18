الكشف عن نظام الهاتف الجوال أندرويد O بقدرات الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة غوغل أمس خلال أو يوم من مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام وهو بعنوان io17 ، عن العديد من المزايا الجديدة والمنتجات الجديدة لعل أبرزها نظام تشغيل جديد من سلسلة أندرويد الذي يضم إصدارا مصغرا من برنامج الذكاء الاصطناعي Tensorflow الذي يسمح بمزايا التدريب الآلي لمهام الذكاء الاصطناعي اي تتيح لصور غوغل تمييز المحتوى لتصنيف الصور حول موضوعها فضلا عن التعرف على الكلام والرد الآلي الذكي في رسائل البريد الإلكتروني.



يعتمد تطبيق الذكاء الاصطناعي Tensorflow على العمل بأسلوب خدمات الحوسبة السحابية لتقديم خدمات اكتساب معلومات مفيدة من تحليل كمية ضخمة من البيانات لمسح كل البيانات والوصول إلى خلاصات مفيدة منها يتصرف بموجبها مساعد غوغل Google Assistant لتسهيل إنجاز المهام أو تولي اتمامها تلقائيا حسب رغبة المستخدم.

(يذكر أن تعليم الآلة هو نوع خاص من الذكاء الاصطناعي الذي ينطوي على مرحلتين الأولى تدريب الشبكات الاصطناعية العصبية على بيانات ضخمة، والثانية توجيه هذه الشبكات لاستخلاص نتائج من هذه البيانات، اي التعرف على محتويات الصور والتعرف على الكلام والتطبيقات الأخرى على سبيل المثال)

وتبرز أهم المزايا الجديدة الأخرى في نظام الهاتف الجوال أندرويد O وهي تحسين عمر البطارية والحماية وقدرات الذكاء الاصطناعي. ولزيادة عمر البطارية تبرز ميزة تسميها الشركة الحدود المعقولة wise limits والتي تقيد نشاط التطبيقات العاملة في الخلفية ولا تظهر على الشاشة .

تجربة إصدار أندرويد O ممكنة الآن من خلال التوجّه إلى الرابط android.com/beta، وسيتم طرحه رسميا خلال شهر أكتوبر، علما أنه إصدار تجريبي خضع لتعديلات تشمل تصميم الوجوه التعبيرية Emojis، مع تقديم خاصيّة Picture-in-Picture التي تسمح بتشغيل فيديو ومشاهدته مع إمكانية استخدام تطبيق آخر دون مشاكل. كما حسّنت الشركة نظام التنبيهات بحيث تظهر نقطة صغيرة فوق آيقونات التطبيقات التي تحتوي على تنبيهات جديدة، وبمجرّد الضغط عليها بصورة مُطوّلة يتم عرض محتويات التنبيه بشكل فوري.

وكشفت الشركة أن عدد مستخدمي أندرويد بلغ 2 مليار مستخدم نشط شهريا، وأطلقت خلال المؤتمر ميزة الردود التلقائية الذكية لجميع مستخدمي تطبيق Gmail سواء لأندرويد أو آيفون. -جوجل تعلن عن ميزة جديدة لمساعدها الذكي Google Lens يمكنها التعرف على الأشياء في الصور بالإضافة لقراءة النصوص في الصور أيضا، يمكن لميزة جوجل lens الجديدة على سبيل المثال قراءة البيانات الخاصة برواتر، ويمكنها حفظ وتنظيم هذه البيانات لاستخدامها لاحقا، كما يمكن الإعتماد عليها في ترجمة النصوص في الصور من لغة إلى لغة أخرى. -جوجل: مساعد جوجل الصوتي Assistant متوفر الآن من خلال 100 مليون جهاز أندرويد. -جوجل تعلن رسميا عن إطلاق مساعدها الذكي Google Assistant لهواتف آيفون.

-مساعد جوجل الصوتي Google Asisstant سيتيح للمستخدم التكامل مع عشرات التطبيقات الخارجية مثل أوبر وفايبر، ويمكن للمستخدم الآن شراء المنتجات مباشرة من خلال مساعد جوجل الصوتي google assistant. -جوجل تعلن عن ميزة “المساعدة الاستباقية” لسماعتها الذكية google home، توفر معلومات قبل أن يطلبها المستخدم. -جوجل تعلن عن ميزة المكالمات الصوتية مجانا من خلال سماعتها الذكية Google Home، دون هاتف أو تطبيق. -سماعة جوجل هوم يمكنها الآن عرض النتائج على شاشة التلفزيون في المنزل! جوجل بدلا من توفير سماعتها الذكية home بشاشة مثل أمازون، اعتمدت على كروم كاست لبث الأوامر والمعلومات مباشرة لشاشة التلفزيون.