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تكنولوجيا

مركز جديد للدفاع الإلكتروني في مدينة دبي للإنترنت

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
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مركز جديد للدفاع الإلكتروني في مدينة دبي للإنترنت

أطلقت شركة إي هوستينغ داتا فورت المزود الرائد لخدمات الاستضافة المدارة والبنية التحتية السحابية في المنطقة /مؤخرا /مركز الدفاع الإلكتروني CDC الجديد في مدينة دبي للإنترنت وذلك في الوقت الذي تواجه فيه المؤسسات في الشرق الأوسط تهديدات أمنية متقدمة ومتواصلة.

وقال ياسر زين الدين الرئيس التنفيذي لدى إي هوستينغ داتا فورت: يستخدم مركز الدفاع الإلكتروني أحدث أدوات الاستقصاء الأمني والأتمتة للمساعدة على تحديد الهجمات بسرعة ودقة أكبر.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أضاف: تساعد خدمات مركز الدفاع الإلكتروني العملاء في استكمال دورة حياة الأمن والتي تبدأ بجمع السجلات وضبط الوصول إلى الشبكة والإمكانات المتقدمة للفصل بين البرامج ومعالجة الأحداث والاستجابة لها وتوفر خدمة إدارة الأحداث لوحة متابعة موحدة لعرض الموقف الأمني للعميل واستعراض الهجمات والأحداث للعلماء الذين يرغبون بتحسين موقفهم الأمني كما أن الاستعاضة عن النفقات التشغيلية عبر نموذج إي هوستينغ داتا فورت للنفقات التشغيلية ينفي حاجة العملاء إلى دورات التقييم والمشتريات المطولة وتمنح العملاء خطط مرنة للدفعات الشهرية.

ومن المكونات الرئيسية في مركز الدفاع الإلكتروني التركيز على العملاء الذين يمتلكون أحمال العمل الموزعة والتي يمكن استضافتها إما في مقر الشركة أو البنية السحابية العامة أو مركز البيانات المستضاف محليا .

يقدم مركز الدفاع الإلكتروني خدمة تقوم على نموذج الدفع عند الطلب لتناسب الشركات التي لم تستثمر في تلك التقنية بعد. أما للعملاء الذين استثمروا بالفعل في خدمات أمن المعلومات وإدارة الفعاليات المدارة عن بعد فتقدم إي هوستينغ داتا فورت خدمات متابعة الأمن عن بعد في مقر العميل.

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