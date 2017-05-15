جديد "دبي الآن": منصة ذكية للخدمات الحكومية على مدار الساعة

أعلن مكتب دبي الذكية عن المرحلة الجديدة من "دبي الآن" بإطلاق بوابة ذكية على شبكة الإنترنت توفر الخدمات الحكومية على مدار الساعة عقب النجاح الكبير لتطبيق "دبي الآن"، وتعتبر البوابة الجديدة محطة واحدة لكافة الخدمات الحكومية الذكية وبتجربة مستخدم سهلة تلبي احتياجات حكومة المستقبل.

ويأتي إطلاق منصة "دبي الآن" كخطوة جديدة ضمن سلسلة الخدمات والمبادرات الذكية التي تقدمها دبي الذكية، وتعميماً لتجربة تطبيق "دبي الآن" المنصة الشاملة والموحدة لخدمات المدينة للأفراد باعتباره النموذج الأشمل للحكومة المترابطة، الذي أطلقته مؤسسة حكومة دبي الذكية العام 2015.

وبهذا يتم توفير خيار جديد وقناة جديدة إلى جانب قنوات تواصل متعددة للوصول إلى خدمات حكومة دبي بشكل مبسط وسهل الاستخدام، الأمر الذي يوفر للمتعاملين والجمهور أفضل مستوى من الخدمات في أي وقت ومكان وبأقل جهد، ما يضمن تحقيق السعادة والرضا لجميع سكان وزاور إمارة دبي.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتميز المنصة باشتمالها على بوابة خاصة بالجهات الحكومية مزودة مسبقاً بالوسائل التي يحتاج إليها فرقهم الفنية لتصميم وتطوير وإطلاق الخدمات الذكية، بتصاميم تجعل تجربة المستخدم سهلة جداً وموحدة لكافة الخدمات.

وتستهدف منصة "دبي الآن" جميع أفراد الجمهور وقطاع الأعمال والزوار، وتتميز بالترابط المبتكر في الخدمات الحكومية مع بعضها البعض سعياً نحو تقديم خدمات سهلة وسلسة، تمكن المتعامل من الحصول على الخدمة واستكمال الإجراءات للمعاملات. وتتضمن المنصة 11 فئة للخدمات المقدمة وهي: الأمن والعدل، المواصلات العامة، الدفعات والفواتير، التأشيرات والإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال والتوظيف، التعليم، الإسكان، إسلام وفئة عام.



وتوفر المنصة خدمات 24 جهة مشتركة في التطبيق حتى الآن، وتشمل قائمة الخدمات المتوفرة في المنصة ما يربو على 50 خدمة ذكية حيوية تقدمها هذه الجهات، مثل إمكانية سداد المخالفات المرورية، والبحث عن أقرب مركز لتسجيل السيارات أو تجديد الملكية، وتحديد مكان استلامها، إلى جانب خدمات سداد فواتير الماء والكهرباء وشركات اتصالات ودو، وشحن بطاقات سالك، ونول، والحسابات في جمارك دبي، إضافة إلى خدمات "إيجاري" و"مكاني" و"بحث الحالة الجنائية" وكذلك خدمات التبرع لدبي العطاء ومؤسسة الجليلة وغيرها من الخدمات الحيوية التي يجريها سكان دبي.

وكان تطبيق "دبي الآن" قد حصد جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول عن فئة التطبيق الشامل على المستوى الوطني، في القمة العالمية للحكومات 2016، وجائزة أفضل تطبيق حكومي على الهاتف المحمول ضمن جوائز دوت جوف 2016 في دبي والإمارات الشمالية.

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