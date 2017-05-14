الترويج المزيف بـ "مزرعة" من آلاف الهواتف الجوالة لرفع تقييم الأشخاص والمنتجات

إذا راودتك الشكوك حول عدد متابعي شخص أو شركة على الشبكات الاجتماعية، أو حتى تقييم منتج أو خدمة فلا بد أن تشاهد هذا الفيديو لتعرف أن ما كل ما تراه على الإنترنت حقيقي، وكشف تحقيق صحفي كيف تقوم شركة صينية فيما يسمى "مزرعة"للأجهزة الجوالة التي يتم استخدام من خلالها الآلاف من الهواتف لتعزيز تصنيفات المنتج بتقييمات ومتابعات و "إعجابات" وهمية . وتنفق الكثير من الشركات عشرات الآلاف من الدولارات للترويج لمنتجاتها وخدماتها بهذه الطريقة للحصول على أكبر عدد ممكن من المتابعين الوهميين بحسب ما نشره الصحافي على صفحته على فيسبوك (هنا).