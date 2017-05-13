الرياض تحذر من وصول فيروس إلكتروني يغزو العالم إلى السعودية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - حذر المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية قبل ساعات من هجمات إلكترونية اجتاحت دول العالم لـ #فيروس_الفدية (Ransomware) الذي يصيب الأجهزة العاملة بنظام "ويندوز" وتأثر بسببه عشرات الآلاف من أجهزة الحاسب حول العالم.

وقال المركز الوطني للأمن الإلكتروني عبر حسابه الرسمي الرسمي في "تويتر" إنه لاحظ انتشار #فيروس_فدية (Ransomware#) للأجهزة العاملة بنظام "ويندوز".

ونصح المركز بعمل بعض الخطوات بشكل عاجل جداً وهي إغلاق المنافذ المتصلة بالإنترنت (١٣٥، ١٣٩، ٤٤٥)، وتثبيت التحديث (MS17-010) من أجل إغلاق الثغرة المستغلة في هذا الهجوم.

ويستغل فيروس الفدية ثغرة شديدة في بروتوكول SMB تعرف بـ MS17-010 وقد قامت شركة مايكروسوفت بإصدار تحديث خاص لها في منتصف شهر مارس/آذار الماضي.

وأمس الجمعة، أعلنت شركة "كاسبيرسكي" الروسية للأمن الإلكتروني رصدها نحو 45 ألف هجوم الكتروني في 74 دولة، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الهجمات استهدف روسيا.

وقال مسؤول في الشركة في حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية "حتى الآن رصد مختبر كاسبيرسكي نحو 45 ألف محاولة اختراق في 74 دولة حول العالم. وأكبر عدد محاولات الإصابة بفيروس الكتروني تم رصده في روسيا".

وأوضح أن القراصنة الذين قاموا بالهجمات الالكترونية طالبوا بدفع مبالغ قدرها نحو 600 دولار بعملة "بيتكوين" الافتراضية.

وواجهت شركات ومؤسسات في مختلف دول العالم يوم الجمعة هجوما الكترونيا واسعا بفيروس أطلق عليه اسم "وانا كراي".

ومن بين المؤسسات والشركات التي تعرضت أنظمتها الالكترونية للهجوم منظومة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا والسكك الحديدية في ألمانيا، وشركة "تيليفونيكا" الإسبانية للاتصالات و"إيرباص" وغيرها.

وفي روسيا تم استهداف أنظمة وزارة الداخلية والطوارئ والصحة ومصرف "سبيربنك" وشركة "ميغافون" للاتصالات.