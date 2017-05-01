الاتصالات السعودية تسعى للحصول على رخصة محمول في عُمان

قالت شركة الاتصالات السعودية -أكبر مشغل للاتصالات في المملكة وعموم دول الخليج- اليوم الاثنين إنها تقدمت بعرض للمنافسة على الرخصة الثالثة لشبكة الهاتف المحمول في سلطنة عمان للاستفادة من فرص النمو في السوق وفي إطار خطة إستراتيجية للتوسع في المنطقة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن العرض شمل "خطة أعمال متكاملة وخطة تقنية بالإضافة إلى الخطة المالية والعرض المالي مقابل قيمة الرخصة".

وأوضح البيان أن من المقرر الإعلان عن القائمة المختصرة للمتقدمين المتأهلين يوم 14 أغسطس/آب المقبل والإعلان عن الفائز بالرخصة يوم 4 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأضاف هذه الخطوة "جزء من الإستراتيجية الاستثمارية التوسعية في المنطقة بما يحقق أهداف الشركة الإستراتيجية والمالية".

ولم يخض البيان في تفاصيل بخصوص القيمة المتوقعة للرخصة.