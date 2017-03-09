زيادة مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت لدى 79% من سكان الإمارات

كلّفت وحدة Facebook IQ شركة الأبحاث "كنتار ميديا" لإجراء تجربة مختبر بيومتري، ودراسة شملت 1999 شخصاً بعمر 18 سنة وما فوق من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ممّن يشاهدون مقاطع الفيديو القصيرة بانتظام على شبكة الإنترنت.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، كشف البحث خمسة توجهات أساسية متعلقة بمشاهدة الفيديو عبر الإنترنت:

الهواتف الذكية تعزز زخم استهلاك الفيديو

أشار المشاركون في الاستطلاع من دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم يشاهدون الفيديو يومياً على الهاتف المتحرك بمعدل 1.4 أكثر من المشاهدة على جهاز الحاسوب.

فترة الانتباه غدت أقصر

يفضل 77 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع مشاهدة الفيديو التي لا تتجاوز مدته العشر دقائق.

أصبحت المشاهدة لفترات طويلة عادة بديهية

يشير 65 بالمئة من جيل الألفية الذين شملهم الاستطلاع أنهم يشاهدون أعداداً كبيرة من مقاطع الفيديو بشكل متتابع ويفعل 60 بالمئة منهم ذلك دون أن يلاحظوا.

سياق المحتوى لا يزال أولوية

أشار المشاركون في تجربة المختبر من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة أن مشاهدة مقاطع الفيديو على إنستاجرام تولد مشاعر البهجة والتحفيز بمعدل 1.80 أكثر من مشاهدة المحتوى نفسه على المنصات الرقمية الأخرى.

الابتكار والحركة في المحتوى ترفع درجة الانتباه

أفاد المشاركون في المختبر من المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، أنهم يشاهدون الفيديو لفترات أطول بمعدل 5 مرات مقارنة بالمحتوى الثابت على الفيسبوك وإنستاغرام.

ما الذي تعنيه هذه النتائج بالنسبة للمسوقين؟

باختصار، تعتبر مشاهدة الفيديو على شبكة الإنترنت مسألة لا تقاوم عملياً. لذلك، أصبح الأمر متروكاً للشركات المعلنة لأخذ الخطوة المناسبة في اللحظة الحاسمة والتحرك لدمج رسائل الفيديو في حملاتها التسويقية.

كيف يمكن للمسوقين أن يفعلوا ذلك؟

إعداد محتوى الفيديو الخاص بالأجهزة المتحركة: قد يتشتت انتباه المتلقي عند مشاهدة الفيديو، ولكن المحتوى على الجهاز المتحرك يحل هذه المشكلة: أشار نحو نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع أنه من الأسهل الانتباه بشكل تام لمقطع الفيديو عند استعراضه على الهاتف الذكي (مقارنة بالحاسوب المكتبي). قدموا محتوى فيديو مبدع وجذاب قابل للاستعراض بشكل مثالي على الأجهزة المتحركة ليظهر في شريط الأخبار لدى المستخدمين لجذب اهتمامهم وتحفيز فضولهم.

تصميم مقاطع فيديو قصيرة وذات محتوى محدد ومميز

أشار أكثر من "شخص من أصل 3 أشخاص" ممن شملهم الاستطلاع أن رؤية شعار العلامة التجارية التي يحبونها في الفيديو قد يجعلهم يتوقفون عن متابعة التصفح بغرض مشاهدة الفيديو. احرصوا على جذب الانتباه بسرعة واستعراض علامتكم التجارية ورسائلكم الأساسية بشكل بارز في مقدمة المحتوى.

تصميم المحتوى مع عنصر المفاجئة وبثّ البهجة

كشف البحث أن أعين المستخدمين لا تقاوم مشاهدة الصيغ الجديدة للمحتوى والمشاهد المتحركة والغامرة، حيث أفاد المشاركون في تجربة البحث أنهم يحدقون لفترة أطول بخمس مرات في الفيديو مقارنة بالمحتوى الثابت وفترات أطول بنسبة 40 بالمئة لمشاهدة الفيديو بصيغة 360 درجة مقارنة بالفيديو العادي. لبناء علاقات دائمة ومميزة مع العملاء، جربوا استخدام صيغ جديدة من مقاطع الفيديو المباشرة إلى مقاطع فيديو 360 درجة لمعرفة الصيغة الأنسب لعلامتكم التجارية وأهداف حملتكم التسويقية.