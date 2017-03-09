سوفت بنك اليابانية حصة 8 مليارات دولار إلى صندوق سعودي

(رويترز) - قالت صحيفة فايننشال تايمز أمس الأربعاء إن مجموعة سوفت بنك اليابانية ستحول حصة تبلغ قيمتها حوالي ثمانية مليارات دولار من شركة إيه.آر.إم البريطانية -المتخصصة في تصميم الرقائق الالكترونية والتي اشترتها العام الماضي- إلى صندوق استثمار أنشأته مع السعودية.

واشترت سوفت بنك التي يديرها مؤسسها ماسايوشي سون إيه.آر.إم -أكبر الشركات التكنولوجية البريطانية من حيث القيمة- مقابل 32 مليار دولار العام الماضي.

ونقلت فايننشال تايمز عن مصدرين مطلعين قولهما إن سوفت بنك ستحول حصة تبلغ 25 في المئة من إيه.آر.إم إلى صندوق "رؤية سوفت بنك" (صندوق فيجن). وقالت الصحيفة إن الصندوق يسعى أيضاً للحصول على دعم مجموعة مبادلة الاستثمارية المملوكة لحكومة أبوظبي والتي ترغب في أن يتملك الصندوق حصة في إيه.آر.إم.

وقالت فايننشال تايمز إن الحكومة البريطانية التي دعمت الاستحواذ الذي جري في البداية تم إخطارها بالصفقة ولم تبد أية مخاوف.

وامتنعت سوفت بنك عن التعليق.

وأنشأ سون وصندوق ثروة سيادي سعودي صندوق الاستثمار في التكنولوجيا والذي قد يزيد حجمه إلى 100 مليار دولار والذي أصبح في صدارة قطاع التكنولوجيا الفائقة.

وكانت مبادلة قالت في يناير/كانون الثاني إنها تخوض محادثات مع سوفت بنك للاستثمار في الصندوق. وقال مصدر مطلع على المحادثات لرويترز في ذلك الحين إن مبادلة قد تستثمر ما بين 10 مليارات و15 مليار دولار وربما يجرى توقيع اتفاق في الأسابيع المقبلة.

وأبلغ متحدث باسم مبادلة أمس الأربعاء أن المحادثات مستمرة وإن مبادلة تتطلع إلى حل المسائل العالقة في غضون اليومين المقبلين.

وقال المتحدث إن هذه المسائل تتعلق بالتفاصيل الهيكلية والمالية للاستثمار وكذلك تكوين الصندوق ودور مبادلة فيه لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل أو تقديم أرقام محددة بشان حجم الاستثمار.

وقال المتحدث "سيكون استثمارا كبيراً - نعمل على ذلك"، مضيفاً أن من المرجح أن يصدر إعلان في هذا الشأن قرب منتصف الأسبوع المقبل.