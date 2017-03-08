ملفات ويكيليكس الجديدة، هل هي أكبر فضيحة في تاريخ لاستخبارات الأمريكية؟

كشفت ويكيليكس أمس عن قرابة 8,761 وثيقة سرية مزعومة من ملفات وكالة الاستخبارات المركزية السي آي إي، لتظهر أن ترسانة اختراق الأجهزة لدى الوكالة قد "ضاعت" ووقعت بيد أطراف أخرى.

https://wikileaks.org/ciav7p1

وتتيح أدوات هذه الترسانة اختراق أي هاتف جوال ذكي مثل هواتف أندرويد وأي فون وأجهزة لوحية وحتى التلفزيونات الذكية التي يمكن تحويلها إلى أدوات استراق السمع من مكبرات الصوت والسماعات فيها لتتيح الاستماع لما يدور من أحاديث قربها.

تم تسريب هذه الملفات من أكثر مقرات الاستخبارات سرية وهو مركز الاستخبارات السيبروني Center for Cyber Intelligence (CCI) في لانجلي في ولاية فرجينيا تكشف ملفات "سنة الصفر " Year Zero "كاتلوغ لأدوات الاختراق والفيروسات الرقمية التي تستخدم للتجسس على أهداف الوكالة.

وتمثل المجموعة ملايين أسطر الكود البرمجي بحسب أرشيف سري تم تداوله بين مخترقي الأنظمة (الهاكرز) ممن عملوا لصالح الحكومة الأمريكية- قرابة 5000 آلاف شخص- وقام أحدهم بتمريرها لموقع ويكيليكس لتتكشف قوة مخيفة لدى الاستخبارات الامريكية في اختراق الأنظمة.

توضح الوثائق أن البرمجيات تستهدف «اي فون ــ أبل، وأنظمة غوغل ، ونظام ويندوز ــ وماك وحتى نظام لينوكس وتلفزيونات سامسونغ، التي تتحول بأدوات تعاوت على تطويرها الاستخبارات البريطانية مع الأمريكية لتحول التلفزيون الذكي إلى ميكروفونات يسجل خفية ما يقال في جواره».

وفي بيان لموقع «ويكيليكس»، يتبين أن سبب قيام صاحب التسريب ومصدر هذه الوثائق هو شعوره «بضرورة كشف هذه السياسات علناً، نظرا لأن قدرات القرصنة للاستخبارات المركزية تتجاوزت الصلاحيات المنوطة بها وتنتهك القوانين الأمريكية».

ومن بين البرمجيات التي صممتها وكالات الاستخبارات نظام «الملاك الباكي» الذي استهدف التلفزيونات الذكية خصوصاً تلفزيونات سامسونغ وحولها إلى ميكروفونات سرية. ويمكن البرنامج الذي صممته «سي آي ايه»، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي البريطاني MI5، أن يوهم المستخدم بأنّ التلفاز لا يعمل، لكنه في الحقيقة يسجل الأحاديث في الغرفة، ويرسلها عبر الإنترنت إلى سيرفرات وكالة المخابرات المركزية.

وتبين الوثائق أن الوكالة سعت إلى السيطرة على أنظمة التحكم في السيارات الحديثة.

في هذا السياق، أعلن الموقع أنه جرى تصميم برمجيات لاختراق ولمراقبة الهواتف الذكية حتى ترسل «الهواتف المصابة» إلى وكالة الاستخبارات، الموقعَ الجغرافي، والصوت والنص والاتصالات، كما تفعّل الفايروسات سراً كاميرا الهاتف والميكروفون.

وطورت الوكالة الفايروس ليستهدف هواتف ومنتجات شركة «أبل»، بالإضافة إلى الهواتف العاملة بنظام «أندرويد» الذي يشغل ٨٥٪ من الهواتف الموجودة في العالم.