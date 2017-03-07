السعودية تستكشف القمر.. مع الصين

فوض مجلس الوزراء السعودي، أمس الإثنين، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع مذكرة تفاهم بين المدينة وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في شأن مهمة (تشانج إي-4) لاستكشاف القمر.

وجاء التفويض خلال اجتماع مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأحد برئاسة الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل نائب العاهل السعودي.

ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مؤسسة علمية حكومية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وملحقة برئيس مجلس الوزراء السعودي ومقرها الرئيس مدينة الرياض. أنشئت عام 1977 تحت اسم المركز الوطني العربي السعودي للعلوم والتقنية، وفي 1985 تغيرت تسمية المركز إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

نبذة عن مسبار تشانج إي - 4 بحسب وكالة الأنباء السعودية

1- من المقرر أن ترسل الصين مسبارا للهبوط على الجانب البعيد من القمر في العام 2018، فيما يعد أول حدث من نوعه بالنسبة للبشرية.

2- توضح الخطة نشاطاً جديداً في استكشاف الصين للفضاء يركز على القمر، وهو ما يشكل خروجا عن مألوف البعثات الماضية.

3- مسبار (Chang e – 4) سيقوم باستكشاف جانب القمر غير المرئي من الأرض، والذي لم يسبق أن اكتشفه الإنسان من قبل.

4- ستكون تشانج أي-4 أول بعثة في تاريخ البشرية تشرع في الحملة.

5- الجانب المظلم من القمر تم تصويره للمرة الأولى عام 1959 من قبل بعثة (لونا 3) السوفييتية.

6- أطلق تشانج إي عام 2013 كأول مركبة إلى القمر حاملة مسباراً استكشافياً يتم التحكم به عن بعد.