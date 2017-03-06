"تويتر انك" تقيد علاماتها التجارية في "اقتصادية دبي" لحماية حقوق ملكيتها الفكرية

أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن شركة “تويتر، انك”، المعروفة عالمياً ببرنامجها الإلكتروني “تويتر” و”بيرسكوب”، قد قيدت 5 من علاماتها التجارية في اقتصادية دبي لحفظ حقوق الملكية الفكرية الخاص بها، وعدم التعدي على علاماتها التجارية في الإمارة

وتعد هذه الخطوة دليلا على المكانة العالمية التي تتمتع بها دبي والدور الحيوي التي تقوم به اقتصادية دبي في حفظ حقوق كبرى العلامات التجارية القائمة بأعمالها في الامارة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قامت شركة "تويتر انك" بتقييد 5 علامات تجارية لمنتجاتها وهي صورة العصفور الطائر "العلامة التجارية لبرنامج تويتر" وكذلك صورة علامة التجارية لأسم تويتر باللغة الإنجليزية وصورة لكلمة تويت باللغة الإنجليزية وصورة للعلامة التجارية الخاصة ببرنامج "برسكوب" وصورة لأسم برنامج "برسكوب" باللغة الإنجليزية.

وقال إبراهيم بهزاد مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أن توافد العديد من الشركات العالمية والكبرى لتقييد علاماتهم التجارية في إمارة دبي يعود لعدة أسباب أبرزها السمعة التجارية الطيبة للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي بحيث باتت مقصدا للشراء من المقيمين والزائرين فضلا عن ذلك تعتبر دبي موطنا للعديد من الجنسيات.

ومع تنوع شرائح المجتمع تكثر إحتياجات المستهلكين من حيث المنتجات والخدمات التي يرغبون بتوفرها تتزايد العلامات التجارية الراغبة في دخول سوق دبي.

وأضاف ان تقييد علامات الشركة عالمية "تويتر انك" في دبي يعد دليلا على الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك حماية المصالح الاقتصادية للتجار والموردين وأصحاب براءات الاختراع والعلامات التجارية.

من جانبه قال مشهور الشامسي مدير أول قضايا الملكية الفكرية والوكالات التجارية أن الملكية الفكرية تعد أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع وانه مع نمو وانتشار المشاريع التجارية في السوق المحلي لإمارة دبي تتزايد بدورها العلامات التجارية المقيدة لدى اقتصادية دبي.

وأضاف انه من هذا المنطلق يحرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تسهيل مزاولة أعمال التجار والمستثمرين من أصحاب العلامات التجارية عبر توفير منظومة متكاملة تضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال حماية الملكية الفكرية لمنتجاتهم وخدماتهم".

وأوضح ان اقتصادية دبي تستقبل العديد من طلبات التقييد لكبرى العلامات التجارية العالمية وغيرها من العلامات التجارية على كافة المستويات المحلية والاقيلمية وبدورنا نعمل على حفظ وحماية حقوق الملكية الفكرية مهما اختلفت مكانتها وحصتها السوقية حيث أننا نتعامل مع كافة العلامات التجارية المسجلة لدينا بنفس الأهمية من حيث التصدي لممارسات الغش التجاري وظاهرة البضائع المقلدة التي تشكل خطورة على كل من التاجر والمستهلك.