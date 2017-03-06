شركة "هيتشز أند غليتشز" تسلط الضوء على أحدث الحلول المنزلية الذكية والمستدامة

سلطت شركة "هيتشز أند غليتشز"، والتي يقع مقرها في مدينة دبي، الضوء على أبرز تقنيات المنازل الذكية والحلول المستدامة خلال مشاركتها في معرض (JESS) الذي أقيم في منطقة المرابع العربية بدبي مؤخراً.

وقدمت الشركة التي تعتبر جزءاً من مجموعة "فارنك" عرضاً تعليمياً حول مفهوم التقنيات الخضراء للآباء والأمهات والأطفال من خلال سلسلة من الأنشطة المرحة والألعاب والجوائز والنصائح العملية حول إدارة المنازل بطريقة أكثر ذكاء وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

كما جرى أيضاً عرض مجموعة مختارة من الأدوات المنزلية الذكية مثل أجهزة استشعار المراقبة عن بعد والتي تنبه حول تغيرات الرطوبة ودرجة الحرارة واحتمال حدوث الفيضانات، وجهاز قفل "دانالوك" الذكي الذي يسمح للمستخدمين إمكانية التحكم بوقت دخول الضيوف إلى منازلهم، ونظام "أفيا" للإضاءة الديناميكية الذي يمكنه التحكم بدرجة سطوع الإضاءة وتغيير الألوان بما يتناسب مع مزاج المستخدم، وغيرها من المنتجات الأخرى بما في ذلك كاميرات المنزل الذكية عن بعد وأجهزة استشعار النوافذ والتي يتم تشغيلها باستخدام الهواتف الذكية.

وقال جيمس داي، مدير شركة "هيتشز أند غليتشز": "استمتعنا بالتحدث مباشرة مع الآباء والأمهات والأطفال حول كفاءة استخدام الطاقة وأجهزة توفير المياه وإدارة النفايات العامة، وناقشنا أيضاً أهم التدابير الأساسية مثل إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة وإغلاق الأبواب والنوافذ للحفاظ على درجة حرارة الغرفة، وإغلاق الستائر في الغرف لا تستخدم بكثرة للحفاظ عليها باردة. ورغم أنها قد تكون خطوات صغيرة إلا أنها تساهم بتوفير الكثير من تكاليف فواتير المياه والكهرباء شهرياً".

كما استعرضت "هيتشز أند غليتشز" حلولها المتقدمة لتقنية الواي فاي للاتصال عن بعد باستخدام أحدث تقنيات "لينكسيس" المتطورة للشبكات.

وأضاف جيمس داي قائلاً: "يشتكي الكثير من السكان من سوء تغطية الانترنت في المنزل أو فقدان الاتصال بالشبكة خلال استخدمها عند إجراء مكالمة سكايب أو تحميل ملف مهم مثلاً، ولكن التقنيات أصبحت أكثر تطوراً حيث يمكن الآن وبالاعتماد على أجهزة الراوتر من ’لينكسيس‘ الحصول على اتصال دائم بالإنترنت وبأعلى مستويات الجودة".

وقامت "هيتشز أند غليتشز" أيضاً خلال هذا الحدث بتوفير المعلومات حول مختلف خدمات الصيانة التقليدية في المنازل، بما في ذلك الكهرباء والسباكة والمكيفات والنظافة العامة وغيرها، بالإضافة إلى توزيع العديد من الجوائز.