السعودية تمنح ترخيصاً لشركة صينية لبناء أول مصنع للطائرات دون طيار بالمنطقة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة صينية، اليوم الجمعة، أن السعودية منحت شركة صينية ترخيصاً لبناء أول مصنع للطائرات دون طيار في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادرها إنه تم الاتفاق على بناء المصنع خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مؤخراً إلى الصين.

وأوضحت المصادر أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية كانت قد وقعت يوم 16 مارس/آذار الماضي على اتفاقية تعاون مع شركة الصين لعلوم الفضاء والتكنولوجيا (كاسك) التي تقوم بصناعة هذا النوع من الطائرات من دون طيار.

وكان الملك سلمان شهد، خلال زيارته للصين وعدة دول آسيوية، مؤخراً، توقيع اتفاقات بقيمة قد تتجاوز 65 مليار دولار مع بدء زيارته لبكين يوم 16 مارس/آذار الماضي في وقت تتطلع فيه السعودية أكبر منتج للنفط في العالم لتعزيز العلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتضمنت الاتفاقات مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية ونورث إنداستريز جروب (نورينكو) الصينية لبحث إقامة مشروعات للتكرير والكيماويات في الصين.

واتفقت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، التي تدير مجمعاً للكيماويات مع سينوبك الصينية في تيانجين، على تطوير مشاريع بتروكيماوية في الصين والسعودية.

وهدفت زيارة الملك سلمان لدول من مستوردي النفط السعودي الأسرع نمواً في العالم إلى الترويج لفرص الاستثمار في المملكة بما في ذلك بيع حصة في شركة أرامكو النفطية الحكومية العملاقة.

وتسعى السعودية لزيادة مبيعاتها من النفط إلى الصين ثاني أكبر سوق للنفط في العالم بعدما فقدت حصة سوقية لصالح روسيا في العام الماضي وذلك من خلال العمل أساساً مع أكبر ثلاث شركات نفطية حكومية في الصين.

وبجانب مذكرات التفاهم التي اتفقت عليها الحكومتان، وقعت شركات سعودية وصينية 21 اتفاقاً تشمل استكشاف فرص الاستثمار في النفط والبتروكيماويات والتجارة الإلكترونية والتعاون في أسواق الطاقة المتجددة.