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تكنولوجيا

نينتندو تطلق منصة ألعاب سويتش

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 مارس 2017
نينتندو تطلق منصة ألعاب سويتش

اصطف عشاق الألعاب الإلكترونية في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الجمعة، أمام المتاجر والمحلات لإقتناء أخر إبداعات شركة “نينتندو” اليابانية والتي أطلقت اليوم منصتها الجديدة للألعاب الإلكترونية “نينتندو سويتش” بسعر يقارب 300 يورو.

 موقع "ميرور" البريطانى تابع "ساتورو شيباتا" الرئيس الأوروبى لشركة نينتندو، حيث تشهد عمليات البيع إقبالا كبيرا من المستخدمين لشراء جهاز Nintendo Switch الجديد من داخل المتجر المركزى فى لندن.

تجمع هذه المنصة الهجينة بين المنصة الثابتة والمحمولة وتتميز بأنها قابلة للتعديل  بين الوضع الثابت والمحمول بسهولة كبيرة، خاصة مع أذرع التحكم القابلة للإزالة، وسبق صرحت نينتندو أن منصتها الجديدة ستدعم ألعاب من Activision و EA و Epic Games و Konami و Square Enix .

وقال المتحدث باسم الشركة اليابانية إنها تتوقع إقبال الآلاف من المولعين باللعبة للمتاجر هذا الأسبوع لشراء Nintendo Switch الذى انتظره العديد من اللاعبون حول العالم خلال الفترة الماضية.

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