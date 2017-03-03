شراكة بين "اتصالات" وأريكسون لنشر أول شبكة توصيل موحَدة

وقعت «مجموعة اتصالات» وإريكسون مذكرة تفاهم لنشر شبكة توصيل محتوى موحدة هي الأولى من نوعها عبر الشرق الأوسط. وتسهم منصة توزيع المحتوى الجديدة في تجميع إمكانات وقدرات الشبكة في المجال العام ما يتيح تعزيز الخدمات واستثمارها بوسائل جديدة وفعالة.

وستسهم شبكة توصيل المحتوى الموحدة في تمكين مزودي الخدمات من تطوير عمليات توصيل المحتوى المستقل ومحتوى الفيديوهات بجودة عالية، وبالتالي ستكون «مجموعة اتصالات» قادرة على تلبية احتياجات كل من مزودي الخدمات والمحتوى في أسواقها.

ووفق صحيفة البيان، قال حاتم بامطرف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا-العمليات الدولية في «اتصالات» الدولية: أسهم نمو الطلب على تقنيات مشاهدة المحتوى الرقمي والفيديوهات عالية الجودة في تدشين عصر جديد من عمليات توصيل المحتوى. وبالتأكيد سيتيح لنا التعاون مع إريكسون في مجال نشر محتوى عالي الجودة تزويد عملائنا بمشاهدة فيديوهات عالية الجودة من خلال تجربة توصيل سلسة ومميزة، الأمر الذي سيسهم بدوره في تعزيز ريادتنا على مستوى المنطقة.

وسيتيح هذا التعاون للشركتين توليد المزيد من الإيرادات وتطوير نماذج الأعمال من خلال تقديم خدمات جديدة لتعزيز مستوى الابتكار وتخفيض النفقات وتوفير الوقت والجهد اللازم لتجهيز الأسواق لاستقبال خدمات جديدة. وتخطط «اتصالات» واريكسون لنشر حلول شبكة التوصيل الموحدة في 2017.

وستعمل شبكة التوصيل الموحدة على تمكين مزودي المحتوى من تحسين الخدمات وتوسيع نطاق توفير محتوى عالي الجودة إضافة إلى خدمات وتقنيات متقدمة بما في ذلك تقنية العرض «4 كيه» والتقنيات فائقة الدقة والوضوح وألعاب الفيديو والواقع الافتراضي. وتخطط كل من «اتصالات» وإريكسون لنشر حلول الشبكة الجديدة خلال 2017.

كما وقعت «مجموعة اتصالات» وشركة «كوالكوم للتقنيات» أمس اتفاقية تعاون للعمل معا لتطوير الجيل القادم من التقنيات الشبكية. وسيركز التعاون في جزء كبير منه على تسريع تطوير شبكة الجيل الخامس، بالشكل الذي يسهم في إطلاق هذه الشبكة تجارياً في بدايات 2019. وقع الاتفاقية حاتم بامطرف وجي سراجي، رئيس شركة «كوالكوم» في الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا الشرقية.