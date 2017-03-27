الإمارات الأولى عربيا والثالثة آسيوياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية

تصدرت الإمارات المركز الأول خليجيا وعربيا والثالثة على مستوى أسيا والثامنة عالميا في قيمة مؤشر الخدمات الإلكترونية والذكية و26 عالميا في المؤشر الرئيسي للجاهزية الشبكية.

تم الكشف عن ذلك خلال طاولة مستديرة عقدتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بمقرها في أبوظبي استعرضت خلالها خطتها الخاصة بمؤشرات الجاهزية الشبكية والخدمات الإلكترونية " الأجندة الوطنية ".

وأكدت الهيئة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أنها تعكف على أن تكون الإمارات واحدة من الدول العشر الأوائل في مؤشر الجاهزية الشبكية على مستوى العالم مع حلول 2021.

وكشفت أنها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات "اتصالات" و"دو" و"الثريا " و " الياسات " لخفض تكلفة تشغيل الانترنت الشهرية والوصول إلى مراكز متقدمة عالميا في معدل انتشار إنترنت النطاق العريض الذي تحتل فيه الدولة المرتبة التاسعة عالميا.

واستعرضت الهيئة أبرز الإنجازات في المؤشر الوطني منها اطلاق مبادرات جديدة ومبتكرة تساهم في تحقيق رؤية 2021 " مركز ابداع الحكومة الذكية " وبناء قدرات موظفي الجهات الحكومية في مجال التحول الإلكتروني والمشاركة الإلكترونية والتعاون الدولي في مجال التخطيط وتحليل الفجوات.

وأوضح طارق العوضي المدير التنفيذي لطيف الترددي والشؤون الدولية في الهيئة أن دولة الإمارات تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالميا بمؤشر جاهزية الشبكات بحلول 2021 وذلك من خلال 6 محاور لتحسين جودة جاهزية الشبكية في الدولة تعتمد على مؤشرين أساسيين أولا جاهزية الشبكية وثانيا المؤشر الوطني للخدمات الحكومة الذكية إضافة إلى 53 مؤشرا فرعيا تتصدر الإمارات المراكز الأولى في أغلبهم.

وأضاف العوضي أن مؤشرات الجاهزية الشبكية تظهر كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين حيث تصدرت الإمارات المركز الأول عالميا في مؤشر "نسبة تغطية شبكة الهاتف المتحرك للسكان ومؤشر "نجاح الحكومة في مجال تعزيز تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة.