الإمارات: اتصالات مجانية لزبائن شركة الاتصالات دو للمتأثرين من العطل الفني

أقاد بيان لشركة دو للاتصالات عن نيتها تعويض المشتركين المتأثرين بالعطل الذي تأثر به بعضهم الاسبوع الماضي، وأشار البيان الصادر عن الشركة:" نود التأكيد بأن راحة ورضا عملائنا من أهم أولوياتنا، ونحن نحاول بقدر الإمكان تعزيز شبكتنا وعروضنا حتى نفي بكافة احتياجاتهم من خدمات الاتصال بيُسر وسهولة. وتعبيراً عن تقديرنا البالغ لعملاء دو المتأثرين بالعطل الفني المؤقت في بعض خدمات الهاتف المتحرك بتاريخ 19 مارس 2017، نود أن نقدم لعملاء الدفع الآجل 2 جيجابايت من البيانات و75 دقيقة اتصال محلية مجانية. وسيحصل عملاء الدفع المسبق على 2 جيجابايت من البيانات و 25 دقيقة اتصال محلية مجانية.

لتفعيل العرض كل ما العملاء فعله هو ارسال رسالة نصية قصيرة FREE إلى الرقم 5050، في الفترة من 23 حتى 27 مارس 2017. ويمكن لعملاء الدفع المسبق الاستفادة من العرض ليوم واحد، في حين يمكن لعملاء الدفع الآجل الاستمتاع بالعرض لمدة 30 يومًا بدايةً من دورة فاتورة شهر أبريل."