نيكون تطلق خدمات نيكون الاحترافية لأول مرة في المنطقة في دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة نيكون الشرق الأوسط اليوم عن إطلاق «خدمات نيكون الاحترافية» (NPS) وهي مؤسسة أنشأتها شركة «نيكون» خصيصًا كي تقدم خدمات متخصصة يُعتمد عليها للمصورين المحترفين المؤهلين الذين يستخدمون منتجات نيكون في الإمارات العربية المتحدة.

تعمل «خدمات نيكون الاحترافية» حاليًا في 30 بلدًا ومنطقة حول العالم، وتضع على رأس أولياتها توفير خدمات صيانة المعدات وإصلاحها، بالإضافة إلى الدعم الفني على الأرض في موقع الحدث للمصورين المحترفين الذين يعملون في الفعّاليات العالمية.

وستقدم شركة «نيكون الشرق الأوسط» من خلال «خدمات نيكون الاحترافية» الدعم التقني المحترف للأعضاء المشتركين بتلك الخدمات من المصورين في الإمارات العربية المتحدة، ويشمل ذلك خدمة تنظيف حساس الصورة، والإصلاح السريع للمعدات، وتقييم قروض الكاميرا والعدسات والعديد من الامتيازات الحصرية الأخرى.

وعلقّ طارق عبد الرحمن، رئيس قسم رضا العملاء في نيكون الشرق الأوسط، الذي يقود تأسيس «خدمات نيكون الاحترافية» في المنطقة، قائلاً «يسرنا أن نطلق برنامج نيكون الشهير في دولة الإمارات العربية المتحدة، فهو مبادرة رائدة في قطاع التصوير الفوتوغرافي. ويهدف إلى منح المصورين المحترفين الشعور بالأمان والراحة من خلال الدعم المحترف الذي يتيح لكل من نيكون والمصورين المحترفين تحقيق مستويات أرقى من الامتياز.»

ومن المقرر أن يتوفر برنامج نيكون للخدمات الاحترافية خلال سباق كأس العالم للخيول في دبي يوم 25 مارس، ليقدم للمصورين المحترفين المؤهلين من عملاء نيكون تجربة عملية لخدماته المتاحة لأعضاء البرنامج.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكترونى: http://www.nikon-mea.com

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