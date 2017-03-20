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تكنولوجيا

بلدية دبي تطلق مع هوندا اليابانية جهازا مستقبليا لذوي الإعاقة

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
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بلدية دبي تطلق مع هوندا اليابانية جهازا مستقبليا لذوي الإعاقة

أطلقت بلدية دبي وشركة هوندا اليابانية أحد المشاريع الابتكارية المستقبلية وهو عبارة عن جهاز شخصي حركي صديق للإنسان يساعده على التنقل بسهولة ويسر يسمى Uni Cub.

 

وذلك بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل وسعادة عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي ورئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يتميز هذا الجهاز المبتكر بمواصفات فنية وهندسية عالية قادرة على الحركة والمناورة بخاصية الاتجاهات المتعددة الأبعاد / omni-directional driving wheel system / كحركة الإنسان وقدرته على الدوران باتزان والالتفات بأي جهة يريدها.

 

 

وقال سعادة المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي أن بلدية دبي تبحث دائما عن كل ما من شأنه تحقيق أهداف مسرعات دبي المستقبل فضلا عن تحقيق رؤية بلدية دبي المتمثلة في توفير حياة سعيدة ومستدامه لمن يعيش على أرضها.

 

 

وأكد أثناء إطلاق هذا الجهاز الابتكاري الذي أقيم في مسرعات دبي المستقبل بحضور السيد هيرو واكي شيباتا المدير العام الإقليمي لشركة هوندا العالمية وعدد من المسؤولين أن بلدية دبي تسعى إلى تطوير هذا الجهاز مستقبلا عبر ترشيح عدد من المهندسين للعمل مع شركة هوندا العالمية لغرض تعزيز خصائص الجهاز وإعادة تصميمه بما يناسب حركة الأفراد ذوي الإعاقة في إمارة دبي تحقيقا لخطة دبي الاستراتيجية 2021 ولتحقيق سعادتهم عبر تطوير جهاز اتكاري جديد يساهم في تنقل آمن للأفراد ذوي الإعاقة الجسدية أو الحركية.

 

 

وأشاد سعادة مدير عام بلدية دبي والحضور بشركة هوندا العالمية وأفرادها ممن قاموا بتطوير هذا الجهاز الفريد من نوعه في العالم وشجع الجميع على التفكير خارج الصندوق والعمل يدا بيد على توفير حلول مستقبلية مبتكرة تساهم في سعادة كافة أفراد ذوي الإعاقة في المجتمع.

 

 

وذكر حسين لوتاه أن بلدية دبي كانت ولا تزال سباقة في طرح المبادرات المجتمعية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدائرة حيث تتولى مسؤولية الارتقاء بمبادئ وممارسات المسؤولية الاجتماعية المؤسسية تجاه المجتمع بهدف تطوير الدائرة لتصبح أكثر ابتكارا وإنتاجية وتنافسية.

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