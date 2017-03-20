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تكنولوجيا

سامسونغ تكشف عن مساعدها الرقمي بيكسبي -Bixby- قبل إطلاق هاتفها الجديد

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 مارس 2017
سامسونغ تكشف عن مساعدها الرقمي بيكسبي -Bixby- قبل إطلاق هاتفها الجديد

 أعلنت شركة سامسونغ اليوم الاثنين عن مساعدها الرقمي الجديد “بيكسبي” Bixby لتنافس كل من غوغل وأبل في أدوات المساعد الرقمي التي تتكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنجاز الكثير من المهام.

ويشير بيان الشركة أن “بيكسبي”، يتفوق على باقي المساعدات الرقمية الأخرى التي  تلبي صاحبها بالأوامر الصوتية، بتنفيذ كل المهام التي يمكن للتطبيق القيام  بها دون طلب المزيد من المعلومات من المستخدم وذلك بتفيعله ضمن تطبيقات محددة سلفا تؤمن دعما لعمله فيها.  وأضافت الشركة، التي تستعد للإعلان في الأسبوع المقبل عن هاتفها الذكي المنتظر غالاكسي إس8، أن التطبيقات التي تدعم “بيكسبي” سوف تكون أكثر  تمييزا للسياق كي يصح تخمين المساعد الرقمي ليتوقع بالضبط ما يحاول المستخدم تنفيذه.

وسيتعرف بيكسبي "باشا" على الأوامر الصوتية وينجزها حتى وإن لم  يلفظ المستخدم الأمر الصوتي كاملًا أو قدمه بترتيب عشوائي للكلمات، كل ذلك بفضل ما تسميه سامسونغ “ التحمل الإدراكي-Cognitive Tolerance”. 

 

 

تلفت سامسونغ أن هاتفها غالاكسي إس8 سيدعم المساعد الرقمي الجديد، وسوف يأتي مع زر خاص بـ “بيكسبي”، لتجنب الحاجة لتشغيل الشاشة لاستدعاء المساعد الرقمي، أو تسهيل مهمة أداء مهام عدة بضغطة زر واحدة. 

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