رئيس شركة أوبر يستقيل من منصبه بسبب معاناته من مزاعم التحرش الجنسي

ترك جيف جونز رئيس شركة أوبر لخدمة سيارات الأجرة منصبه، بعد أقل من ستة أشهر قضاها في الشركة قائلا إن الجدل الذي أثير حول انتهاكات جنسية وتمييز ضد النساء في الشركة أصبحت فوق طاقته على التحمل بحسب ما نقله موقع ريكود.

كما أشارتبي بي سي إلى الرئيس التنفيذي للشركة ترافيس كالانيك قد يترك منصبه بمجرد تولي رئيس عمليات جديد مهامه في الشركة بحسب مصادر في الشركة في تحرك يهدف لتطمين المستثمرين قبل الإصدار الأولي لأسهم الشركة في المستقبل القريب.

وقال مصدر في شركة أوبر إن الاستقالة "لم تكن متوقعة بالمرة". وأضافت المصادر إن جونز شعر بخيبة أمل، لأن الشركة كانت تسعى لتوظيف مدير تنفيذي للعمليات في موقع ينافس صلاحياته، دون أن يكون هو بين المرشحين. لكن وفقا لموقع ريكود Recode التقني، فإن جونز غادر الشركة بسبب استمرار معاناة أوبر من مشاكل، تتعلق بالتمييز على أساس الجنس والتحرش الجنسي.

وقالت شركة أوبر في بيان الأحد "نشكر جيف على الستة أشهر التي قضاها في الشركة، ونتمنى له كل التوفيق". وعلم "ديف لي" مراسل بي بي سي لشؤون التكنولوجيا إن استقالة جونز ستدخل حيز التنفيذ فورا. وعانت أوبر خلال العام الجاري 2017 من سلسلة من المشكلات، أهمها النزاعات المستمرة حول ثقافة التمييز على أساس الجنس، واتهامات بالتحرش الجنسي داخل الشركة. وبعد تصويره خلال جدال مع سائق بسبب انخفاض الإيرادات، أقر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "ترافيس كالانيك" بأنه في حاجة إلى "مساعدة في قيادة الشركة". وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن كالانيك أن الشركة تطلب توظيف مدير تنفيذي للعمليات.

وكانت مهندسة سابقة في شركة أوبر قد اشتكت من إدارة فاشلة يترأسها ترافيس كالانيك الذي قالت إنه يفضل الذكور المتنمرين ذوي السلوكيات الشرسة. وكان رئيس مهندسي أوبر قد تعرض لتحقيقات بانتهاكات جنسية اتهم بها خلال عمله في غوغل، شركته السابقة، كما أجبر رئيس المنتجات في الشركة على الاستقالة بعد سلوكيات جنسية فاضحة في إحدى فعاليات الشركة مما تسبب بإخضاع الشركة لتحقيقات حول انتهاكات جنسية من قبل كبار مديري الشركة .