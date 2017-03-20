نخبة شباب المنطقة في طليعة المختارين للانضمام إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي 100 من أهم وأكثر الشبان والشابات تأثيراً في العالم في مجالات الفن والأعمال وريادة الأعمال الاجتماعية، ورواد التكنولوجيا، والمفكرين وصناع القرار ممن هم دون سن الأربعين للانضمام إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تضم القائمة المختارة رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا أطلقت تطبيقاً ساعدت من خلاله أكثر من 100 ألف من المزارعين ذوي الأراضي الصغيرة في أفريقيا، وأحد خريجي جامعة ييل، الذي فضل مساعدة الملايين من القرويين في المناطق الريفية في الصين على تقاضي مرتب عالٍ في إحدى المدن الكبرى، ورائد أعمال في مجال التأمين الأصغر يعمل على توفير شبكة أمان لأكثر الشرائح ضعفاً في المجتمع، وعلماء ورواد في مجالات العلاج الجيني، والذكاء الاصطناعي، وعلم النفس التجريبي والرياضيات.

وسينضم هؤلاء إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يتألف من قادة شباب من مختلف مناحي الحياة، وكافة مناطق العالم والأعمال والمصالح المختلفة ممن يعملون على إطلاق مبادرات تعود بالفائدة على المجتمع، للتغلب على الحواجز التي تقف عائقاً في طريق التقدم.

وتضم قائمة القيادات العالمية الشابة السابقة والحالية رؤساء حكومات ومدراء شركات مصنفة ضمن أفضل 500 شركة عالمية بحسب مجلة "فورتشن" الأمريكية، وأفراداً حاصلين على جوائز نوبل وجوائز أوسكار، وسفراء للنوايا الحسنة تابعين للأمم المتحدة ورواداً للأعمال الاجتماعية. وسيطلب من القيادات العالمية الشابة الجديدة العمل معاً خلال السنوات الخمس القادمة لإيجاد حلول لبعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم.

وتُشكل المرأة نسبة 54 بالمئة من القيادات العالمية الشابة للعام 2017، بينما تنتمي غالبية القيادات المختارة إلى دول الاقتصادات الناشئة، وتشكل هذه الشخصيات مجتمعةً نخبة هذا الجيل، وتقدم نماذج جديدة من الابتكار الاجتماعي المستدام.

وقال جون دوتون، مدير ورئيس مجتمع القيادات العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي "طلبنا من مجموعة القادة الشباب هذه الانضمام إلى مجتمع القيادات العالمية الشابة YGL بسبب أعمالهم الرائدة، وأساليبهم الإبداعية في حلّ المشكلات، وقدرتهم على بناء الجسور بين الثقافات وبين قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني.

وأضاف "يسلّط هؤلاء الشباب الضوء على إمكانات الابتكار لتقويم أوجه القصور في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا".

من الأسماء التي تضمها قائمة العام 2017 للقيادات العالمية الشابة:

جميلة عباس، مؤسسة مزرعة M التي تعمل على تمكين المزارعين من أصحاب المزارع الصغيرة في كينيا من خلال شفافية الأسعار وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

إياد الكسار، المؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة روكيت إنترنت لمنطقة الشرق الأوسط، وهي شركة تعمل على توسيع شركات إنترنت مبنية على نماذج أعمال تجارية رقمية ناجحة إلى أبعاد جديدة وأسواق سريعة النمو.

شهرزاد أكبر، مديرة المجتمع الأفغاني المنفتح "Open Society Afghanistan" والمؤسس المشارك لمجموعة أفغانستان 1400 والتي تعمل على إدراج الشباب والشابات الأفغان في العملية السياسية لبناء دولة ديمقراطية وتعددية.

ملاك جهاد عقيلي، من خلال عملها كمؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة القمح الذهبي للتجارة، وهي شركة للسلع الأساسية في الأردن، تعتبر ملاك ملهمة لجيل جديد من سيدات الأعمال في المملكة الهاشمية.

سمر علي، محامية ومستشارة في مجال مكافحة الإرهاب ذات أصول سورية وفلسطينية، ولدت في ولاية تينيسي، وشغلت منصب زميل البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما.

عمر الماضي، مسؤول تنفيذي في مجموعة شركات عبد اللطيف جميل للاستثمارات، والتي تعد من أهم المؤسسات التي تعمل على خلق فرص عمل وبنية تحتية لمجال الأعمال في المملكة العربية السعودية.

محمد علامي برادة، الرئيس التنفيذي لشركة "Yasmine Immobilier"، أحد أسرع الشركات العقارية نمواً في المغرب. يعمل محمد أيضاً على إشراك الشباب سياسياً واجتماعياً من خلال مبادرة TIZI ، وهي حاضنة غير حزبية لقادة المستقبل المغربي.

سركان تشلبي، مؤسس منظمة مراقبة الانتخابات الأولى والوحيدة في تركيا، والتي كانت قد حشدت 100 ألف من المتطوعين لضمان انتخابات شفافة وحرة ونزيهة.

عبد الرحمن شيسة، وزير الميزانية في ساحل العاج وأصغر وزير في حكومته.

محمد مصطفى فال، واحد من كبار العلماء في أفريقيا والفائز بجائزة هومبولت المرموقة للزمالة بأفريقيا، ورئيس المعهد الأفريقي لعلوم الرياضيات في السنغال.

ريو فرديناند، لاعب كرة قدم سابق في فريق انجلترا ونادي مانشستر يونايتد، يعمل على معالجة مشاكل بطالة الشباب من خلال تزويد المجتمعات الأقلّ حظاً بالمهارات وخلق فرص للتعاون والعمل. وهو مؤسس مؤسسة فرديناند ريو وسفير لليونيسيف.

منى حمامي، مدير مشروع أول في ديوان سمو ولي عهد أبو ظبي، حيث تساهم في عملية التنمية الاقتصادية ومبادرات السياسة العامة.

عثمان حنيف، رئيس شركة "MILVIK" بباكستان، وهي شركة تأمين أصغر ورائدة في الإدماج المالي. توفر الشركة شبكة أمان للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، للشركة أكثر من 24 مليون مشترك في 16 دولة، ومعظمهم ممن لم يكن لديه أي تأمين سابقاً.

كايتيهيل، تقود كايتي والتي تتمتع بقدرة إبداعية كبيرة برنامج شركة أبل الطموح للطاقة النظيفة، والذي يطمح إلى تحويل كافة صناعات الشركة حول العالم إلى طاقة متجددة.

رمزي جابر، مدير شركة "Visualizing Impact" التي تستخدم علم البيانات، والتكنولوجيا، والتصميم والصحافة لتسليط الضوء على القضايا الاجتماعية الهامة في مختلف أنحاء العالم.

رنا القليوبي،المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Affectiva"، ووهي شركة تعمل على تطوير تكنولوجيا قراءة تعبيرات الوجه لتحليلها ومعرفة الحالة العاطفية التي يكون فيها الشخص.

فاتن قلال، كاتبة الدولة لدى وزيرة شؤون الشباب والرياضة المكلفة بالشباب بالحكومة التونسية الجديدة.

نعمة قصيج، طبيبة أطفال تعمل في منظمة أطباء بلا حدود، وتكرس عملها لتقديم الرعاية الصحية والجراحة الآمنة للأطفال في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

غصون الخالد،المدير التنفيذي للعمليات في شركة أسيكو للصناعات، أحد أكبر شركات البناء والخرسانة في منطقة الشرق الأوسط.

بري لوسكوتا،المدير التنفيذي لمركز الدين والثقافة المدنيةبجامعة جنوب كاليفورنيا. تعمل بري مع الجهات الحكومية لضمان شراكة أكثر فعالية مع الجماعات الدينية فيما يخص الصحة العامة وهي نشطة في عدد من الجمعيات والمؤسسات المحلية عدة، بما في ذلك NewGround وهي مؤسسة شراكة مسلمة يهودية تنشط في مجال التغيير.

مايك مرادي،بعد تأسيسه للعديد من شركات تكنولوجيا النانو والبيوفارما، يشغل مايك اليوم منصب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Sensulin"، والتي تهدف إلى توفير حل يومي (لمرة واحدة في اليوم) لمرضى السكري من النوع الأول والثاني.

مليحة م. قادر، سيدة أعمال ورائدة في مجال التكنولوجيا وقد بدأت مشروع Shohoj الذي شكل نقلة نوعية في رقمنة صناعة النقل في بنغلاديش.

رهان سلام، معلّق سياسي محافظ ناجح ومؤثر، ارتقى سلام الذي ينتمي إلى عائلة متواضعة سلّم النجاح ليصبح رئيس محرر مجلة ناشونال ريفيو في سن الـ35.

فارزانا يعقوب، وزيرة الرعاية الاجتماعية وتنمية المرأة في كشمير، وهي ثاني امرأة تنتخب لمنصب سياسي في كشمير. تعتبر فارزانا واحدة من أكثر القادة تحفيزاً للفكر الجديد في مجالات الصراعات، وتمكين المرأة والضمان الاجتماعي.

ومن المرشحين السابقين في القيادات العالمية الشابة أمل كلوني: محامية بشركة داوتي ستريت، المملكة المتحدة، وجاك ما: الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا، جمهورية الصين الشعبية، وماريساماير: رئيس المكتب التنفيذي، ياهو، الولايات المتحدة، وشارمين عبيد تشينوي: الفائزة بجائزة أوسكار عن فئة الأفلام الوثائقية القصيرة، ولاري بايج: شريك مؤسس ورئيس المكتب التنفيذي، جوجل، الولايات المتحدة، وكلاوديا سِندِر راميرِز رئيس المكتب التنفيذي، خطوط تام الجوية، البرازيل، وماتيورينزي: رئيس وزراء إيطاليا (2017-2014)، وأشيش ج. ثاكار: المؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة مارا، الإمارات العربية المتحدة، وناوكويامازاكي: رائد فضاء ومتخصص مهام في طاقم الرحلة STS-131 Discovery، اليابان، وزو تشون: ممثلة وسفيرة النوايا الحسنة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الصين.