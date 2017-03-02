تمويل قطري لإدخال قدرات صوتية مذهلة للهاتف الجوال

أشارت بلومبرغ إلى قيام الصندوق السيادي القطري والمغني الأمريكي الشهير جاي زي بتمويل نظام صوتي فائق وهو - Devialet D-Premier amplifier

- لدمجه مستقبلا في الهواتف الجوالة لتزيدويدها بقدرات غير مسبوقة. وتبلغ قيمة النظام الصوتي الحالي قرابة 12 ألف دولار ويقدم جودة صوت من الفئة العليا.

وتطور هذا النظام شركة ديفيالية Devialet في باريس وحققت مبيعات من 60 مليون يورو العام الماضي وجمعت تمويلا بلغ 106 ملايين يورو من مستثمرين مثل الصندوق السيادي القطري والمغني جاي زي. ورغم أن منتجات الشركة هي الأغلى في السوق إلا أن الإجماع ايضا هو أنها الاكثر تفردا وتفوقا في أنظمة الصوت المتفوقة. ويراهن الممولون على أن الشركة ستتمكن خلال 5 سنوات من جعل منتجاتها في يد كل المستهلكين في الاستخدامات اليومية .

وتعتمد تقنية الشركة في إنتاج الصوت على الجمع بين التقنية الرقمية والتقنية التماثلية في نموذج هجين يسمى Analogue Digital Hybrid، ويشبه كالمل مخترع التقنية ذلك الاختراع بأنه أشبه بتركيب مقود هيروليكي لشاحنة كبيرة من 18 من العجلات.

ورغم اقتصار هذا السوق على فئة متخصصة إلا أن شركات تصنيع السيارات والتلفزيونات والهواتف الجوالة الذكية وسماعات الرأس بدات تتحالف مع شركات تصنيع الأنظمة الصوتية لتحسين جودة الصوت في منتجاتها بمزايا الرفاهية العالية. ودفعت سامسونغ في نوفمبر الماضي 8 مليارات دولار لشركة التقنيات الصوتية هارمن انترناشونال وكذلك الحال مع الشركة السويدية أولفسن وغيرها ممن بدؤوا يشهدون إقبال شركات الهواتف الجوالة الذكية على تقنياتهم الصوتية.









