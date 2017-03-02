هل تستحق كاميرا سامسونغ جير 360 أن تنظر في شرائها؟

تقدم كاميرا سامسونغ جير 360 مزايا عديدة وهناك بعض العيوب التي تحتاج لمعالجة فيها مثل صعوبة التحول من وضعية عدسة واحدة إلى وضعية التصوير بعدستين، والاختيار بينهما حيث كان ذلك مربكا قليلا.

لو أردت جمع كل أفراد العائلة أو فريق العمل كله في صورة واحدة، أي عشرات الأشخاص فقد أصبح الأمر سهلا حتى لو وقف هؤلاء أسفل برج شاهق مع رغبتك بإظهار كامل البرج مع أفراد ذلك "الفريق" من خلال كاميرات تلتقط الصور البانورامية بعدسة عين السمكة مثل كاميرا Samsung Gear 360.

مع هذه الكاميرا لن يلزمك الانحناء والمناورة لوضع الكاميرا في زوايا مضحكة للوصول إلى اللقطة المناسبة. بسعر يزيد قليلا عن 2000 درهم (عليك بشراء الذاكرة من نوع MicroSD، بصورة منفصلة) ستحصل على كاميرا بعدستين من نوع عين السمكة التي تصلح لتصوير تفاصيل داخل الأبنية أو السيارة أو استخدامات عديدة أخرى. كما يمكن تحميل الفيديو من نوع 360 درجة على فيسبوك ويوتيوب ليتسنى معاينته بالجوال وتحريكه لمعاينة الزوايا كلها من خلال الاستفادة من الجيرسكوب في الجوال أي لاقط الحركة الذي يجعل الفيديو يبدل زاوية المشاهدة لك لترى كل الزوايا.

تأتي الكاميرا بشكل كروي يجعلها أشبه بكرة غولف كبيرة قليلا وزنها 153 غ. بجهاز التقاط بدقة 25 ميغابكسل ستحصل على صورة عالية الدقة كذلك حال الفيديو الذي يأتي بحوالي 30 لقطة بالثانية ويمكنك معاينته بجهاز منظار سامسونغ Gear VR headset، أو عبر الجوال أو ببثه نحو التلفزيون في حال كان مزودا بالإنترنت ( يمكن استخدام تطبيق سمارت فيو Smart View من سامسونغ لمعاينة ومشاهدة اللقطات الموجودة في الهاتف وذلك على شاشة التلفزيون.

تشغيل الكاميرا يتم عبر أزرار فيها أو يمكنك استخدام تطبيق خاص لتشغيلها عبر الهاتف الجوال عن بعد وهو أمر سيتيح لك خيارات أوسع بكثيرة مثل اختيار عدسة أو اثنتين للتصوير أول التقاط بوضعية تايم لابس أو التقاط صور أو فيديو.