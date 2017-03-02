الإمارات الأولى عالمياً في توصيل المنازل بشبكة الألياف الضوئية

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في توصيل المنازل بشبكة الألياف الضوئية خلال 2017، بحسب المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات.

وقال العبدولي أمس، وفق صحيفة الإتحاد، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة المقام حاليا في برشلونة إن عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية بدولة الإمارات بلغ حاليا مليونا وسبعمائة ألف منزل في مختلف إمارات الدولة، معربا عن سعادته لتخطي الدولة بلدان العالم المتقدم في توصيل المنازل بشبكة الألياف.

وجاء ترتيب دولة الإمارات الأولى عالميا بعد حصولها علي نسبة توصيل بلغت 93.7% من إجمالي عدد المنازل داخل الدولة، تلتها دولة قطر بنسبة 87.9%، تلتها سنغافورة بالمركز الثالث بنسبة توصيل بلغت 85.4%.

وأضاف أن اتصالات تبحث عن الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية، في حين أكد الخروج من بعض الأسواق التي لم تعد تمثل فرصا استثمارية واعدة ومنها سيريلانكا، مؤكدا أن اتصالات مستمرة في أفغانستان.

وتابع العبدولي أن اتصالات وصلت في مباحثات المحفظة الإلكترونية مع المصرف المركزي إلى مراحل متقدمة، متوقعا إطلاق الخدمة بصورة نهائية مطلع العام المقبل.

وأشار العبدولي إلى التعاون المثمر بين اتصالات ودو في مجال تأسيس البنى التحتية للشبكات في المناطق الجديدة.

وبلغت قيمة حقوق شعار اتصالات إلى 7.7 مليار دولار لتحتل مكانة مرموقة بين كبريات العلامات الدولية، بحسب المهندس صالح العبدولي.



وأضاف أن معرض ومؤتمر الاتصالات المتنقلة في إسبانيا شهد هذا العام تحولاً عالمياً نحو التطبيقات الذكية والتحول الرقمي وابتكارات إنترنت الأشياء، مؤكدا أن اتصالات أطلقت مؤخراً مركزين لخدمة عملاء إنترنت الأشياء في كل من أبوظبي ودبي.

من جهته، قال خليفة الشامسي الرئيس التنفيذي لحوكمة الشركات في اتصالات إن المركزين الجديدين سيعملان على توطيد صناعة إنترنت الأشياء في دولة الإمارات، منوها بأن اتصالات بدأت بتطوير قطاع إنترنت الأشياء منذ عام 2000.