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تكنولوجيا

الاتصالات السعودية وموبايلي تسعيان لتعيين مستشار في خطة لدمج أبراج اتصالات

أريبيان بزنس
الخميس، 16 مارس 2017
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الاتصالات السعودية وموبايلي تسعيان لتعيين مستشار في خطة لدمج أبراج اتصالات

(رويترز) - قالت مصادر بقطاع الاتصالات لرويترز اليوم الخميس إن شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي تسعيان إلى تعيين مستشار مشترك للمضي قدما في خطة لدمج عمليات أبراج الاتصالات المحمولة.

 

ويدرس أكبر مشغلين للاتصالات في المملكة التخارج من عمليات الأبراج في الأشهر الأخيرة بهدف خفض التكاليف إما عبر بيعها إلى مستثمر بالقطاع الخاص أو عبر دمج شبكتيهما.

 

وقالت مصادر لرويترز إنه جرى إرسال طلبات إلى بنوك الاستثمار وغيرها كي يتقدموا بعروض للقيام بدور المستشار المشترك في هذه العملية. ولم تحدد المصادر الإطار الزمني للعملية.

 

وامتنعت الاتصالات السعودية عن التعليق بينما لم يتسن على الفور الوصول إلى موبايلي للحصول على تعقيب.

 

ويتزايد حرص الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات على بيع الأبراج التي تراجعت ميزتها التنافسية حاليا بسبب جودة وتغطية الشبكات المشابهة على نطاق واسع.

 

وتهدف شركة زين للاتصالات الكويتية إلى بيع أبراج الاتصالات التابعة لها في السعودية بقيمة تزيد على 500 مليون دولار في النصف الأول من العام 2017.

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